Mancini non ha disdegnato la tradizione: perché la Nazionale può guardare indietro per andare avanti

La notte di San Siro con la Francia ci ha restituito un orgoglio che avevamo cominciato a trovare già a Saint-Denis sulle ali dell’entusiasmo vissuto con la Turchia.

Certo tutto va messo nella giusta prospettiva: bisogna ricordare che è vero che la Nations è contro avversari di livello, ma è altresì vero che sono partite dove la sconfitta non costa paura a differenza delle qualificazioni, il vero sale sulle nostre ferite. Ma non è corretto banalizzare quanto visto.

La mentalità ritrovata dopo le difficoltà

Perché la Francia ci ha messo all’angolo per i primi 25 minuti e poi negli ultimi 5 del Primo Tempo, ma la ripresa ha dimostrato una personalità e una forza d’animo che avevamo storicamente smarrito, ancora di più della qualità dei singoli che non possiamo inventarci. In poche parole mentalità, quella che ci ha fatto più male non vedere più quando la pressione si è alzata.

E badate che non era per nulla scontato averla questa mentalità in una ripresa che ci ha visto primeggiare nelle occasioni, nella corsa e nel contrasto dopo il bagno nella prima parte. E non lo era nemmeno dopo il rigore sbagliato che potenzialmente poteva tagliarci le gambe, e invece abbiamo reagito da squadra. E infine non date per garantito come l’Italia abbia volto a proprio favore l’effetto San Siro: nelle ultime tre uscite era andata male o malissimo, tra Germania, Francia e soprattutto Norvegia, e quando sei insicuro la spinta invece si tramuta in pressione opprimente.

Mancini riscopre i valori della tradizione azzurra

Per riuscirci Mancini ha ripescato forse valori antichi della Nazionale, come avevamo cominciato a vedere a Parigi, dove però l’impegno in trasferta suggeriva fosse naturale venissero fuori. Non semplicisticamente difesa e contropiede, ma quella compattezza bassa degli azzurri di altri tempi, le nazionali di Azeglio Vicini, di Cesare Maldini, di Dino Zoff e perfino di Arrigo Sacchi che da ct fu costretto ad abiurare. E però quelle erano selezioni con interpreti galattici dietro e avanti, che potevano tesaurizzare quella qualità eccelsa. Il Mancio invece ha fatto tesoro di quanto potevamo, ha tenuto i reparti stretti, e dopo aver preso cazzotti alle corde è uscito dall’intervallo con l’ambizione e la pervicacia di convincere i suoi a credere che l’inerzia potesse ribaltarsi: con palleggio verticale veloce, difesa avversaria sfrondata sulle fasce e retroguardia nostra che ha bloccato tutto ai 30 metri.

La difesa di squadra come base per il futuro

In questa maniera Mancini ha gettato le basi per il futuro guardando a cosa potesse essere ripescato nella nostra tradizione: consolidare la nostra difesa di squadra è essenziale perché nelle marcature singole paghiamo il mismatch contro la qualità altrui, e solo con il sacrificio della corsa proletaria, e della protezione degli spazi quando non abbiamo la palla, possiamo sperare di continuare a crescere. E’ davvero ammirevole che Mancini abbia scelto questa via con umiltà, e abbia convinto i suoi a seguirlo.