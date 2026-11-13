Gran Galà del Calcio, i premi per la stagione 2025/2026

Presentata la XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport: svelato l’elenco dei vincitori
Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever: Il premio più esclusivo che celebra il calcio italiano, nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.
Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. Di seguito, le dichiarazioni di Donato Alfani, in qualità di Presidente: “Solo dietro ad un grandissimo lavoro in team, c’è un grande risultato. Siamo qui a presentare la 15° edizione del Gran Galà del Calcio – L’originale, ogni anno è un’emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo oggi, c’è tantissimo lavoro, con oltre 120 premiati confermati, coinvolti in tutte le categorie. Il mio sincero ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale del Calcio e dello Sport per il secondo anno consecutivo. L’elenco completo dei vincitori, conferma il prestigio della serata più esclusiva del calcio italiano. Per l’Arezzo ci sono 13 premi. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia”
Official Charity Partner della XV edizione è UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – presente alla cerimonia con un desk, per libera donazione. Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.
Gran Galà del Calcio, tutti i premi
SERIE A AWARDS – STAGIONE 2025/2026
Miglior Portiere – Mile Svilar
Miglior Difensore – Federico Di Marco
Miglior Centrocampista -Nico Paz
Miglior Attaccante – Donyell Malen
Miglior Calciatore – Federico Di Marco
Miglior Giovane Calciatore – Kenan Yildiz
Miglior Goal – Scott Mctominay in Napoli – Inter
Miglior Procuratore Sportivo – Mario Giuffredi
Miglior Allenatore – Cristian Chivu
Miglior Giovane Allenatore – Cesc Fàbregas
Miglior Responsabile Settore Giovanile – Roberto Samaden Miglior Responsabile Settore Giovanile – Valentino Angeloni
Miglior Responsabile Area Scouting – Dario Rossi
Miglior Responsabile Area Scouting – Christian Bruccoleri Miglior Club – Como 1907
Miglior Presidente – Mirwan Suwarso
Miglior Dirigente Sportivo – Tony D’amico
Miglior Direttore Sportivo – Carlalberto Ludi
Miglior Giovane Direttore Sportivo – Gökhan İnler
Miglior Team Manager – Davide Cattaneo
Miglior Addetto Stampa – Arturo Mastronardi
Miglior Responsabile Comunicazione – Alex Bell
Miglior Gestione Social – Genoa CFC
Miglior Arbitro CAN Lega Serie A – Maurizio Mariani
Miglior Arbitro VAR Lega serie A – Aleandro Di Paolo
Miglior Esordiente – Francesco Pio Esposito
Miglior Giocatore Rivelazione – Marco Palestra
Miglior Giovane Talento – Nico Paz
Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – Cagliari Calcio
Miglior Fotografo – Marco Luzzani
Miglior Videomaker – Francesco Manconi
Miglior Social Media Manager – Maria Rita La Brocca
Premio Speciale alla memoria del Maestro – Franco Baresi
Premio alla Carriera – Gianluigi Buffon
SERIE A TOP 11
Portiere – Jean Butez
Terzino destro – Marco Palestra
Terzino sinistro – Álex Valle
Difensore Centrale – Gianluca Mancini
Difensore Centrale – Jacobo Ramón
Centrocampista Laterale Destro – Riccardo Orsolini
Centrocampista Laterale Sinistro – Mattia Zaccagni
Centrocampista Centrale – Luka Modrić
Centrocampista Centrale – Manu Konè
Attaccante – Lautaro Martínez
Attaccante – Donyell Malen
Mister – Gian Piero Gasperini
SERIE A WOMEN AWARDS – STAGIONE 2025/2026
Miglior Portiere – Astrid Gilardi
Miglior Difensore – Ivana Andrés
Miglior Centrocampista – Manuela Giugliano
Miglior Attaccante – Martina Piemonte
Miglior Calciatrice – Manuela Giugliano
Miglior Allenatore/Allenatrice – Luca Rossettini
Miglior Goal – Valentina Bergamaschi in Roma – Juventus
Miglior Club – A.S. Roma Femminile
Miglior Presidente – Dan Friedkin
Miglior Direttore Sportivo – Simone Canovi
Miglior Dirigente Sportivo – Isabella Cardone
Miglior Dirigente Sportivo – Elisabetta Bavagnoli
SERIE B AWARDS – STAGIONE 2026/2026
Miglior Portiere – Lorenzo Palmisani
Miglior Difensore – Andrea Tiritiello
Miglior Centrocampista – Giacomo Calò
Miglior Attaccante – Antonio Raimondo
Miglior Calciatore – Andrea Adorante
Miglior Giovane Calciatore – Mattia Liberali
Miglior Goal – Raffaele Russo in Avellino – Monza
Miglior Procuratore – Valeriano Narcisi
Miglior Procuratore – Giovanni Tateo
Miglior Allenatore – Massimiliano Alvini
Miglior Giovane Allenatore – Ignazio Abate
Miglior Giovane Allenatore – Alberto Aquilani
Miglior Responsabile Settore Giovanile – Massimo Agostini
Miglior Responsabile Settore Giovanile – Davide Succi
Miglior Responsabile Area Scouting – Mariano Armonia
Miglior Presidente – Maurizio Stirpe
Miglior Direttore Sportivo – Filippo Antonelli
Miglior Direttore Sportivo – Renzo Castagnini
Miglior Dirigente Sportivo – Mauro Baldissoni
Miglior Dirigente Sportivo – Matteo Lovisa
Miglior Responsabile Comunicazione Sportiva – Alessandro Basso
Miglior Team Manager – Fabio Pinna
Miglior Squadra – Frosinone Calcio
Miglior Squadra – Venezia FC
Miglior Arbitro CAN Lega serie B – Ivano Pezzuto
Miglior Giocatore rivelazione – Andrea Giorgini
Miglior Giocatore rivelazione – Cristian Shpendi
Miglior Esordiente – Farès Ghedjemis
Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – Mantova 1911
Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – U.S. Catanzaro 1929
Premio Gestione social – Virtus Entella
Miglior Fotografo – Massimo Matelli
Miglior Videomaker – Antonio Volpe
Miglior Social Media Manager dell’anno – Nicolò Pagliettini
SERIE B TOP 11
Portiere – Filip Stanković
Terzino destro – Simone Zanon
Terzino sinistro – Gabriele Bracaglia
Difensore centrale – Mattia Bani
Difensore centrale – Daniel Tonoli
Centrocampista laterale destro – John Yeboah
Centrocampista laterale sinistro – Alessio Cacciamani
Centrocampista centrale – Jacopo Petriccione
Centrocampista centrale – Gianluca Busio
Attaccante – Andrea Adorante
Attaccante – Joel Pohjanpalo
Mister – Paolo Bianco
SERIE C AWARDS – STAGIONE 2025/2026
Miglior Portiere Girone A – Riccardo Gagno
Miglior Portiere Girone B – Giacomo Venturi
Miglior Portiere Girone C – Gianmarco Vannucchi
Miglior Difensore Girone A – Maxime Leverbe
Miglior Difensore Girone B – Marco Chiosa
Miglior Difensore Girone C – Tiago Casasola
Miglior Centrocampista Girone A – Loris Zonta
Miglior Centrocampista Girone B – Artur Ioniță
Miglior Centrocampista Girone C – Mattia Maita
Miglior Attaccante Girone A – David Stückler
Miglior Attaccante Girone B – Manuel Fischnaller
Miglior Attaccante Girone C – Cosimo Chiricò
Miglior Calciatore Girone A – Filippo Costa
Miglior Calciatore Girone B – Emiliano Pattarello
Miglior Calciatore Girone C – Francesco Di Tacchio
Miglior Allenatore Girone A – Fabio Gallo
Miglior Giovane Allenatore Girone A – Vinicio Espinal
Miglior Allenatore Girone B – Cristian Bucchi
Miglior Giovane Allenatore Girone B – Alessandro Birindelli
Miglior Allenatore Girone C – Antonio Floro Flores
Miglior Giovane Allenatore Girone C – Pietro de Giorgio
Miglior Goal Girone A – David Stückler
Miglior Goal Girone B – Camillo Tavernelli in Arezzo – Carpi
Miglior Goal Girone C – Emanuele Scipioni in Salernitana – Monopoli
Miglior Presidente Girone A – Stefano Rosso
Miglior Presidente Girone B – Guglielmo Manzo
Miglior Presidente Girone C – Oreste Vigorito
Miglior Direttore Sportivo Girone A – Giorgio Zamuner
Miglior Direttore Sportivo Girone B – Matteo Patti
Miglior Direttore Sportivo Girone B – Aniello Cutolo
Miglior Direttore Sportivo Girone C – Marcello Carli
Miglior Procuratore Serie C – Matteo Coscia
Miglior Procuratore Serie C – Francesco Iovino
Miglior Responsabile Comunicazione Girone A – Chiara Ferrante
Miglior Responsabile Comunicazione Girone B – Paolo Papili
Miglior Addetto Stampa Girone C – Sonia Iacoviello
Miglior Squadra Girone A – L.R. Vicenza
Miglior Squadra Girone B – S.S. Arezzo
Miglior Squadra Girone C – Benevento Calcio
Miglior Giocatore Rivelazione Girone A – Giulio Pellizzari
Miglior Giocatore Rivelazione Girone B – Luca Chierico
Miglior Giocatore Rivelazione Girone C – Antonio Prisco
Miglior Giocatore Esordiente Girone A – Luka Topalović
Miglior Giocatore Esordiente Girone B – Leonardo Bellini
Miglior giocatore esordiente Girone C – Sergej Levak
Miglior Arbitro Lega Serie C – Mattia Drigo
Miglior Tifoseria Girone A – L.R. Vicenza
Miglior Tifoseria Girone B – U.S. Sambenedettese
Miglior Tifoseria Girone B – S.S. Arezzo
Miglior Tifoseria Girone C – Benevento Calcio
Premio Gestione Social – S.S. Arezzo
Miglior Dirigente Sportivo Girone A – Werner Seeber
Miglior Dirigente Sportivo Girone B – Giuseppe Figliomeni
Miglior Dirigente Sportivo Girone C – Alessandro Cilento
Miglior Responsabile Area Scouting – Roberto Vattiato
Miglior Responsabile Area Scouting – Andrea Basso
Miglior Responsabile Settore Giovanile – Michele Nicolin
Miglior Fotografo – Andrea Lisa Papini
Miglior Social Media Manager – Alessandro Palmigiani
Miglior Social Media Manager – Mario Pesarini
Premio Speciale “Trionfo nei Playoff e ritorno in Serie B” – Ascoli Calcio 1898 F.C.
Premio alla Carriera – Piero Braglia
Premio Speciale per la Fotografia Sportiva – Filippo Galtieri
SERIE C TOP 11
Portiere Top 11 – Samuele Vitale
Terzino Destro Top 11 – Edoardo Pierozzi
Terzino Sinistro – David Puczka
Difensore Centrale Top 11 – Marcos Curado
Difensore Centrale – Lorenzo Romani
Centrocampista Laterale Destro – Andrea Rizzo Pinna
Centrocampista Laterale Sinistro Top 11 – Camillo Tavernelli
Centrocampista Centrale – Davide Balestrero
Centrocampista Centrale – Joshua Tenkorang
Attaccante – David Stückler
Attaccante – Cosimo Chiricò
Mister Top 11 – Francesco Tomei
SERIE D AWARDS – STAGIONE 2025/2026
Miglior Squadra – S.S. Barletta 1922
Miglior Squadra – Desenzano FC
Miglior Squadra – Vado F.C. 1913
Miglior Squadra – U.S. Grosseto
Miglior Squadra – Treviso FBC
Miglior Squadra – Ostiamare Calcio
Miglior Squadra – U.S. Folgore Catarese
Miglior Squadra – F.C. Scafatese
Miglior Squadra – Savoia 1908 Football Club
MEDIA E INFORMAZIONE AWARDS – STAGIONE 2025/2026
Miglior Giornalista Sportivo – Tommaso Turci
Miglior Giornalista Sportiva – Giorgia Rossi
Miglior Telecronista Sportivo – Riccardo Mancini
Miglior Conduttore Sportivo – Gabriele Schiavi
Miglior Conduttrice Sportiva – Monica Bertini
Miglior Commento Tecnico – Andrea Stramaccioni
Miglior Opinionista Sportivo – Fernando Orsi
Miglior Giornalista Bordocampo Uomo – Alessio De Giuseppe
Miglior Giornalista Bordocampo Donna – Barbara Cirillo
Miglior Direttore di testata sportiva quotidiano – Guido Vaciago
Miglior Direttore di testata sportiva tv – Andrea Faelli
Miglior Direttore di testata sportiva web – Niccolò Ceccarini
Miglior Format televisivo sportivo – Il processo al 90esimo
Miglior Format televisivo sportivo – Bordocam – dazn
Miglior Programma televisivo sportivo – Vamos – dazn
Miglior Programma televisivo sportivo – La domenica sportiva
Miglio Rubrica Sportiva – Calciomercato l’originale
Miglior TG Sportivo – Sky sport 24
Miglior Programma radiofonico sportivo – Tutto il calcio minuto per minuto – radio rai 1
Miglior Redazione sportiva tv – Sportitalia
Miglior Redazione sportiva web – TuttomercatoWeb
Miglior Redazione sportiva agenzia di stampa – Ansa Sport
Miglior Redazione sportiva quotidiano – Quotidiano Sportivo
Miglior Redazione sportiva radio – Radio Sportiva
Miglior Redazione sportiva online – Pianeta serie B
Miglior Quotidiano sportivo – Corriere dello Sport
Miglio Quotidiano sportivo online – Gazzetta.it
Miglior Portale sportivo – Transkermarkt.it
Miglior Web Tv sportiva – Cronache di spogliatoio
Miglior Radio sportiva – Radio Serie A
Miglior Speciale sportivo tv – Serie B al 90°
Premio Speciale Trasmissione sportiva – Pressing
Premio Speciale all’eccellenza e alla qualità dell’informazione sportiva – Sport Mediaset
Premio Speciale “eccellenza nell’informazione calcistica digitale” – fantacalcio.it
Premio Speciale per il racconto e la valorizzazione dell’Identità Amaranto – Amaranto Channel
Premio alla Carriera – Nicola Binda
Miglio Settimanale sportivo – SportWeek
Miglior Mensile sportivo – Guerin Sportivo
PREMIO SPECIALE
Premio Speciale al Responsabile del Servizio di Alta Specializzazione in Traumatologia dello Sport – Ospedale AORN Cardarelli (unico in Italia convenzionato con LND/FIGC) Premio Speciale al Responsabile del Servizio di Alta Specializzazione in Traumatologia dello Sport – Ospedale AORN Cardarelli (unico in Italia convenzionato con LND/FIGC) Gennaro Esposito
Gennaro Esposito