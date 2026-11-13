Gran Galà del Calcio, i premi per la stagione 2025/2026

Presentata la XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport: svelato l’elenco dei vincitori

Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever: Il premio più esclusivo che celebra il calcio italiano, nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.

Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. Di seguito, le dichiarazioni di Donato Alfani, in qualità di Presidente: “Solo dietro ad un grandissimo lavoro in team, c’è un grande risultato. Siamo qui a presentare la 15° edizione del Gran Galà del Calcio – L’originale, ogni anno è un’emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo oggi, c’è tantissimo lavoro, con oltre 120 premiati confermati, coinvolti in tutte le categorie. Il mio sincero ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale del Calcio e dello Sport per il secondo anno consecutivo. L’elenco completo dei vincitori, conferma il prestigio della serata più esclusiva del calcio italiano. Per l’Arezzo ci sono 13 premi. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia”

Official Charity Partner della XV edizione è UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – presente alla cerimonia con un desk, per libera donazione. Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Gran Galà del Calcio, tutti i premi

SERIE A AWARDS – STAGIONE 2025/2026

Miglior Portiere – Mile Svilar

Miglior Difensore – Federico Di Marco

Miglior Centrocampista -Nico Paz

Miglior Attaccante – Donyell Malen

Miglior Calciatore – Federico Di Marco

Miglior Giovane Calciatore – Kenan Yildiz

Miglior Goal – Scott Mctominay in Napoli – Inter

Miglior Procuratore Sportivo – Mario Giuffredi

Miglior Allenatore – Cristian Chivu

Miglior Giovane Allenatore – Cesc Fàbregas

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Roberto Samaden Miglior Responsabile Settore Giovanile – Valentino Angeloni

Miglior Responsabile Area Scouting – Dario Rossi

Miglior Responsabile Area Scouting – Christian Bruccoleri Miglior Club – Como 1907

Miglior Presidente – Mirwan Suwarso

Miglior Dirigente Sportivo – Tony D’amico

Miglior Direttore Sportivo – Carlalberto Ludi

Miglior Giovane Direttore Sportivo – Gökhan İnler

Miglior Team Manager – Davide Cattaneo

Miglior Addetto Stampa – Arturo Mastronardi

Miglior Responsabile Comunicazione – Alex Bell

Miglior Gestione Social – Genoa CFC

Miglior Arbitro CAN Lega Serie A – Maurizio Mariani

Miglior Arbitro VAR Lega serie A – Aleandro Di Paolo

Miglior Esordiente – Francesco Pio Esposito

Miglior Giocatore Rivelazione – Marco Palestra

Miglior Giovane Talento – Nico Paz

Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – Cagliari Calcio

Miglior Fotografo – Marco Luzzani

Miglior Videomaker – Francesco Manconi

Miglior Social Media Manager – Maria Rita La Brocca

Premio Speciale alla memoria del Maestro – Franco Baresi

Premio alla Carriera – Gianluigi Buffon

SERIE A TOP 11

Portiere – Jean Butez

Terzino destro – Marco Palestra

Terzino sinistro – Álex Valle

Difensore Centrale – Gianluca Mancini

Difensore Centrale – Jacobo Ramón

Centrocampista Laterale Destro – Riccardo Orsolini

Centrocampista Laterale Sinistro – Mattia Zaccagni

Centrocampista Centrale – Luka Modrić

Centrocampista Centrale – Manu Konè

Attaccante – Lautaro Martínez

Attaccante – Donyell Malen

Mister – Gian Piero Gasperini

SERIE A WOMEN AWARDS – STAGIONE 2025/2026

Miglior Portiere – Astrid Gilardi

Miglior Difensore – Ivana Andrés

Miglior Centrocampista – Manuela Giugliano

Miglior Attaccante – Martina Piemonte

Miglior Calciatrice – Manuela Giugliano

Miglior Allenatore/Allenatrice – Luca Rossettini

Miglior Goal – Valentina Bergamaschi in Roma – Juventus

Miglior Club – A.S. Roma Femminile

Miglior Presidente – Dan Friedkin

Miglior Direttore Sportivo – Simone Canovi

Miglior Dirigente Sportivo – Isabella Cardone

Miglior Dirigente Sportivo – Elisabetta Bavagnoli

SERIE B AWARDS – STAGIONE 2026/2026

Miglior Portiere – Lorenzo Palmisani

Miglior Difensore – Andrea Tiritiello

Miglior Centrocampista – Giacomo Calò

Miglior Attaccante – Antonio Raimondo

Miglior Calciatore – Andrea Adorante

Miglior Giovane Calciatore – Mattia Liberali

Miglior Goal – Raffaele Russo in Avellino – Monza

Miglior Procuratore – Valeriano Narcisi

Miglior Procuratore – Giovanni Tateo

Miglior Allenatore – Massimiliano Alvini

Miglior Giovane Allenatore – Ignazio Abate

Miglior Giovane Allenatore – Alberto Aquilani

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Massimo Agostini

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Davide Succi

Miglior Responsabile Area Scouting – Mariano Armonia

Miglior Presidente – Maurizio Stirpe

Miglior Direttore Sportivo – Filippo Antonelli

Miglior Direttore Sportivo – Renzo Castagnini

Miglior Dirigente Sportivo – Mauro Baldissoni

Miglior Dirigente Sportivo – Matteo Lovisa

Miglior Responsabile Comunicazione Sportiva – Alessandro Basso

Miglior Team Manager – Fabio Pinna

Miglior Squadra – Frosinone Calcio

Miglior Squadra​ – Venezia FC

Miglior Arbitro CAN Lega serie B – Ivano Pezzuto

Miglior Giocatore rivelazione – Andrea Giorgini

Miglior Giocatore rivelazione – Cristian Shpendi

Miglior Esordiente – Farès Ghedjemis

Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – Mantova 1911

Premio Club per aver giocato con più calciatori italiani – U.S. Catanzaro 1929

Premio Gestione social – Virtus Entella

Miglior Fotografo – Massimo Matelli

Miglior Videomaker – Antonio Volpe

Miglior Social Media Manager dell’anno – Nicolò Pagliettini

SERIE B TOP 11

Portiere – Filip Stanković

Terzino destro – Simone Zanon

Terzino sinistro – Gabriele Bracaglia

Difensore centrale – Mattia Bani

Difensore centrale – Daniel Tonoli

Centrocampista laterale destro – John Yeboah

Centrocampista laterale sinistro – Alessio Cacciamani

Centrocampista centrale – Jacopo Petriccione

Centrocampista centrale – Gianluca Busio

Attaccante – Andrea Adorante

Attaccante – Joel Pohjanpalo

Mister – Paolo Bianco

SERIE C AWARDS – STAGIONE 2025/2026

Miglior Portiere Girone A – Riccardo Gagno

Miglior Portiere Girone B – Giacomo Venturi

Miglior Portiere Girone C – Gianmarco Vannucchi

Miglior Difensore Girone A – Maxime Leverbe

Miglior Difensore Girone B – Marco Chiosa

Miglior Difensore Girone C – Tiago Casasola

Miglior Centrocampista Girone A – Loris Zonta

Miglior Centrocampista Girone B – Artur Ioniță

Miglior Centrocampista Girone C – Mattia Maita

Miglior Attaccante Girone A – David Stückler

Miglior Attaccante Girone B – Manuel Fischnaller

Miglior Attaccante Girone C – Cosimo Chiricò

Miglior Calciatore Girone A – Filippo Costa

Miglior Calciatore Girone B – Emiliano Pattarello

Miglior Calciatore Girone C – Francesco Di Tacchio

Miglior Allenatore Girone A – Fabio Gallo

Miglior Giovane Allenatore Girone A – Vinicio Espinal

Miglior Allenatore Girone B – Cristian Bucchi

Miglior Giovane Allenatore Girone B – Alessandro Birindelli

Miglior Allenatore Girone C – Antonio Floro Flores

Miglior Giovane Allenatore Girone C – Pietro de Giorgio

Miglior Goal Girone A – David Stückler

Miglior Goal Girone B – Camillo Tavernelli in Arezzo – Carpi

Miglior Goal Girone C – Emanuele Scipioni in Salernitana – Monopoli

Miglior Presidente Girone A – Stefano Rosso

Miglior Presidente Girone B – Guglielmo Manzo

Miglior Presidente Girone C – Oreste Vigorito

Miglior Direttore Sportivo Girone A – Giorgio Zamuner

Miglior Direttore Sportivo Girone B – Matteo Patti

Miglior Direttore Sportivo Girone B – Aniello Cutolo

Miglior Direttore Sportivo Girone C – Marcello Carli

Miglior Procuratore Serie C – Matteo Coscia

Miglior Procuratore Serie C – Francesco Iovino

Miglior Responsabile Comunicazione Girone A – Chiara Ferrante

Miglior Responsabile Comunicazione Girone B – Paolo Papili

Miglior Addetto Stampa Girone C – Sonia Iacoviello

Miglior Squadra Girone A – L.R. Vicenza

Miglior Squadra Girone B – S.S. Arezzo

Miglior Squadra Girone C – Benevento Calcio

Miglior Giocatore Rivelazione Girone A – Giulio Pellizzari

Miglior Giocatore Rivelazione Girone B – Luca Chierico

Miglior Giocatore Rivelazione Girone C – Antonio Prisco

Miglior Giocatore Esordiente Girone A – Luka Topalović

Miglior Giocatore Esordiente Girone B – Leonardo Bellini

Miglior giocatore esordiente Girone C – Sergej Levak

Miglior Arbitro Lega Serie C – Mattia Drigo

Miglior Tifoseria Girone A – L.R. Vicenza

Miglior Tifoseria Girone B – U.S. Sambenedettese

Miglior Tifoseria Girone B – S.S. Arezzo

Miglior Tifoseria Girone C – Benevento Calcio

Premio Gestione Social – S.S. Arezzo

Miglior Dirigente Sportivo Girone A – Werner Seeber

Miglior Dirigente Sportivo Girone B – Giuseppe Figliomeni

Miglior Dirigente Sportivo Girone C – Alessandro Cilento

Miglior Responsabile Area Scouting – Roberto Vattiato

Miglior Responsabile Area Scouting – Andrea Basso

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Michele Nicolin

Miglior Fotografo – Andrea Lisa Papini

Miglior Social Media Manager – Alessandro Palmigiani

Miglior Social Media Manager – Mario Pesarini

Premio Speciale “Trionfo nei Playoff e ritorno in Serie B” – Ascoli Calcio 1898 F.C.

Premio alla Carriera – Piero Braglia

Premio Speciale per la Fotografia Sportiva – Filippo Galtieri

SERIE C TOP 11

Portiere Top 11 – Samuele Vitale

Terzino Destro Top 11 – Edoardo Pierozzi

Terzino Sinistro – David Puczka

Difensore Centrale Top 11 – Marcos Curado

Difensore Centrale – Lorenzo Romani

Centrocampista Laterale Destro – Andrea Rizzo Pinna

Centrocampista Laterale Sinistro Top 11 – Camillo Tavernelli

Centrocampista Centrale – Davide Balestrero

Centrocampista Centrale – Joshua Tenkorang

Attaccante – David Stückler

Attaccante – Cosimo Chiricò

Mister Top 11 – Francesco Tomei

SERIE D AWARDS – STAGIONE 2025/2026

Miglior Squadra – S.S. Barletta 1922

Miglior Squadra – Desenzano FC

Miglior Squadra – Vado F.C. 1913

Miglior Squadra – U.S. Grosseto

Miglior Squadra – Treviso FBC

Miglior Squadra – Ostiamare Calcio

Miglior Squadra – U.S. Folgore Catarese

Miglior Squadra – F.C. Scafatese

Miglior Squadra – Savoia 1908 Football Club

MEDIA E INFORMAZIONE AWARDS – STAGIONE 2025/2026

Miglior Giornalista Sportivo – Tommaso Turci

Miglior Giornalista Sportiva – Giorgia Rossi

Miglior Telecronista Sportivo – Riccardo Mancini

Miglior Conduttore Sportivo – Gabriele Schiavi

Miglior Conduttrice Sportiva – Monica Bertini

Miglior Commento Tecnico – Andrea Stramaccioni

Miglior Opinionista Sportivo – Fernando Orsi

Miglior Giornalista Bordocampo Uomo – Alessio De Giuseppe

Miglior Giornalista Bordocampo Donna – Barbara Cirillo

Miglior Direttore di testata sportiva quotidiano – Guido Vaciago

Miglior Direttore di testata sportiva tv – Andrea Faelli

Miglior Direttore di testata sportiva web – Niccolò Ceccarini

Miglior Format televisivo sportivo – Il processo al 90esimo

Miglior Format televisivo sportivo – Bordocam – dazn

Miglior Programma televisivo sportivo – Vamos – dazn

Miglior Programma televisivo sportivo – La domenica sportiva

Miglio Rubrica Sportiva – Calciomercato l’originale

Miglior TG Sportivo – Sky sport 24

Miglior Programma radiofonico sportivo – Tutto il calcio minuto per minuto – radio rai 1

Miglior Redazione sportiva tv – Sportitalia

Miglior Redazione sportiva web – TuttomercatoWeb

Miglior Redazione sportiva agenzia di stampa – Ansa Sport

Miglior Redazione sportiva quotidiano – Quotidiano Sportivo

Miglior Redazione sportiva radio – Radio Sportiva

Miglior Redazione sportiva online – Pianeta serie B

Miglior Quotidiano sportivo – Corriere dello Sport

Miglio Quotidiano sportivo online – Gazzetta.it

Miglior Portale sportivo – Transkermarkt.it

Miglior Web Tv sportiva – Cronache di spogliatoio

Miglior Radio sportiva – Radio Serie A

Miglior Speciale sportivo tv – Serie B al 90°

Premio Speciale Trasmissione sportiva – Pressing

Premio Speciale all’eccellenza e alla qualità dell’informazione sportiva – Sport Mediaset

Premio Speciale “eccellenza nell’informazione calcistica digitale” – fantacalcio.it

Premio Speciale per il racconto e la valorizzazione dell’Identità Amaranto – Amaranto Channel

Premio alla Carriera – Nicola Binda

Miglio Settimanale sportivo – SportWeek

Miglior Mensile sportivo – Guerin Sportivo

PREMIO SPECIALE

Premio Speciale al Responsabile del Servizio di Alta Specializzazione in Traumatologia dello Sport – Ospedale AORN Cardarelli (unico in Italia convenzionato con LND/FIGC) Premio Speciale al Responsabile del Servizio di Alta Specializzazione in Traumatologia dello Sport – Ospedale AORN Cardarelli (unico in Italia convenzionato con LND/FIGC) Gennaro Esposito ​​​​

Gennaro Esposito