Belgio-Italia, due esclusi eccellenti per Mancini: i convocati

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Belgio. Prima per Cisse e Liberali. Ci sono due assenze illustri.

Manca solo l’ultimo ostacolo. La Nazionale è arrivata ieri a Bruxelles, dove questa sera ore 20:45 allo stadio Re Baldovino affronterà il Belgio con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale di Nations League: agli Azzurri basta un pareggio, mentre vincendo sarebbero certi di qualificarsi da primi del girone. Prima convocazione per Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, rientrano in lista anche Honest Ahanor e Niccolò Pisilli. Oltre agli infortunati Cambiaghi e Frattesi, che hanno già lasciato il ritiro azzurro, non saranno in panchina Federico Gatti, Matteo Palma, Samuele Ricci e Sebastiano Esposito.

Italia, i convocati con il Belgio

Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Vicario.

Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Palestra, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cisse, Doumbia, Fagioli, Liberali, Pisilli, Romano, Tonali.

Attaccanti: F.P. Esposito, Koleosho, Scamacca, Vergara.

Esclusi: Gatti, Palma, Ricci, Sebastiano Esposito.