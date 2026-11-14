Lazio, Gattuso: “Gli infortunati? Lunedì si saprà di più”

Dopo la gara contro il Mgarr, vinta 3-0 con le reti di Cancellieri, Diogo Leite e Rovella. Gennaro Gattuso ha analizzato il match e parlato della situazione infortunati.

Ecco le parole del mister biancoceleste: “Non si è fatto male nessuno (ride). Abbiamo lavorato bene due giorni, siamo molto soddisfatti. Variante di modulo? Contano poco, è la mentalità e la voglia di faticare. Poi dovevamo dare minutaggio a tutti. Avevano bisogno Rovella, Cataldi, Gudmundsson, anche Doekhi. Siamo soddisfatti”.

Lazio, le parole di Gattuso

Così sui compiti tattici di Taylor: “I compiti di Taylor? Possono farli anche Rovella con Belahyane insieme. Bisogna pensare a quando abbiamo la palla ma anche a quando non la abbiamo. Ha bisogno di condizione e deve mettere minutaggio. Sono soddisfatto di lui”.

Su Frattesi: “Parlo molto con Frattesi e mi scontro con lui. Può diventare uno dei migliori invasori. E lo dico, non c’è bisogno che viene a legare, soprattutto quando giochiamo con Taylor. Deve capire questa roba qua e gli ho portato il mio esempio. Quando giocavo io ogni palla che recuperavo erano come i gol e li contavo. Poi vicino a me sapevo che avevo giocatori forti. È umiltà, lui lo è. Quello scatto del gol di Napoli lo voglio vedere 4-5 volte a partita”

Ancora sul centrocampista italiano: “Frattesi chiave del 4-3-3? È fondamentale. Questo stile di gioco ti porta a pizzicare in avanti, è fondamentale. La differenza la stiamo facendo sugli attacchi della linea, sul rompere. Fratte lavora a fari spenti e non lo vedi, non è un caso che stia facendo tutti questi gol. A volte quando gli parte la scimmia vuole fare determinate cose ma l’importante è che ascolta. Ci scanniamo ma ci vogliamo bene”

La situazione di Cancellieri: “Cancellieri? Ci ho parlato ieri. Deve sbloccarsi. Ha età e caratteristiche per farlo. Ha qualità. Matteo quando sta bene ti riparte in faccia. Deve migliorare sotto porta, poteva essere già a 4/5 gol. Riesce sempre a farsi trovare. Ci stiamo lavorando. Ieri ci ho fatto una bella chiacchierata, può fare molto molto di più. Dovremo esser bravi a fargli togliere quei 10/15 minuti in cui esce dalla partita”

Situazione infortuni

Sugli infortuni: “Nuno, Zac e Frattesi lunedì faranno le risonanze. Un conto è farle il giorno dopo, quando hai l’edema bisogna attendere che si assorba. Stiamo temporeggiando per questo. Zac si sta allenando già sul campo. Sutalo e Marusic aspettiamo per i controlli. Ho sentito 2 mesi per Sutalo, spero non sia così. Anche su Zac si erano dette tante cose, aspettiamo il comunicato che uscirà quando saremo sicuri delle diagnosi. Senza Zac e Tavares i principi non cambiano. A Napoli Noslin ha fatto bene là, dobbiamo puntare sulla nostra intensità. Anche oggi, anche se è un’amichevole si va. Corse importanti. Abbiamo infortunati come gli altri, inutile che ci piangiamo addosso. La base è però avere gamba e mentalità“.