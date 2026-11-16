Ronaldinho, un affare per il Ravenna ma non per la serie C

Ai più attenti non sarà passata inosservata una “non mossa” della comunicazione della serie C. La Lega, infatti, non ha mai cavalcato la notizia dell’arrivo di Ronaldinho a Ravenna.

Strano? No. Probabilmente c’è stata una direttiva ben precisa di Matteo Marani, Presidente di Lega che di mestiere fa il giornalista. Quindi qualcosa di comunicazione la capisce.

Giustamente la serie C ha preso le distanze, seppur in maniera non ufficiale, da un avvenimento che per la Lega è più un danno di immagine che una notizia da cavalcare.

Ronaldinho a Ravenna, una buona operazione di marketing

Discorso diverso per il Ravenna dove Cipriani è leader nel suo lavoro ed è abile comunicatore. Ronaldinho a Ravenna è stata una buona operazione di marketing per il club che avrà venduto non poche magliette, ha messo la società e la città al centro dell’attenzione globale dei media anche se questa con il calcio è stata una mossa che c’entra poco o nulla.

Viviamo nell’era dei social e questo tipo di trattative funzionano. Però la serie C non è la Kings League. Anche se la buffonata delle card e dell’FVS prima o poi andrà abolita.

Marani e le sfide della serie C

Marani e il suo staff hanno cambiato l’immagine della Lega e su questo gli va dato atto. Immagini belle, 140 metri di led, la comunicazione che cambia faccia.

Ora Marani deve fare due cose: abolire le card del var tarocco e trovare un maggiore equilibrio economico anche se questo dipende soprattutto dalla folle tassazione che il Governo impone.

Il caso Ronaldinho e la valorizzazione dei giovani

Tornando a Ronaldinho è un caso mediatico dove club e Lega hanno vedute diverse. Il Ravenna ha sfruttato al meglio l’immagine del campione che stona con le direttive del campionato che paga chi valorizza i giovani e non chi fa giocare gente di 46 anni.

Come la mettiamo? Ognuno fa ciò che crede ma naturalmente la Lega di C deve premiare chi mette in mostra i giovani talenti, quelli che vanno in B e in A e poi arrivano in Nazionale.

Ronaldinho è stato un danno di immagine perché ha fatto passare la serie C come un campionato minore dove si può giocare anche a 46 anni. Prossimo passo, lanciamo i dadi dalla tribuna.