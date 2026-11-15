Italia, Mancini: “Loro oggi migliori di noi, pagato la stanchezza”

Dopo il ko contro il Belgio ha parlato ai microfoni della Rai, Roberto Mancini, CT dell’Italia che ha analizzato il ko contro i ragazzi di Van Bommel.

Così Roberto Mancini: “Sono stati migliori, abbiamo pagato tanto a livello fisico. Loro sono stati più bravi. Abbiamo iniziato a soffrire, sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Abbiamo pagato un po’ di stanchezza dopo la Francia. Loro hanno meritato. Sono serate che possono capitare. Da queste serate bisogna poi trarre degli spunti importanti. Per come siamo arrivati c’era la possibilità di andare avanti e quindi siamo dispiaciuti. Questa serata ci servirà“.

Le parole di Kayode e Barella

Così Kayode: “Si c’è grande delusione ovviamente penso che il primo tempo potevamo fare meglio. Non ho altro da dire. Diciamo che tutti abbiamo dato il massimo. Si può sempre fare meglio. Purtroppo è andata così. Ovviamente abbiamo fatto un ottimo percorso, si è creato un grande gruppo in questi due raduni. C’è molto rammarico, lavoreremo per fare meglio“.

Così invece Barella: “Penso che oggi siano stati più bravi di noi, nello stare in campo nel avere quel piglio in più. Abbiamo sofferto la stanchezza post-Francia. Venivamo da una situazione difficile. In questa Nations abbiamo dimostrato cose importanti. C’è ancora però da migliorare e vogliamo farlo al meglio. Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo. Deve dare tutto quello che ha. Ho visto i gol, vengono da rimpalli, da situazioni strane. Senza togliere merito al Belgio dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo permettere che si creino queste situazioni. Questo è il calcio, è una partita nata così cercheremo di migliorare. Questa è la cosa più importante più delle vittorie e delle sconfitte. Per la mia valutazione c’è più rammarico per l’andata.

Oggi sono stati più bravi, hanno sfruttato meglio le nostre lacune in fase difensiva. Sono stati più bravi. All’andata potevamo fare meglio, era però l’inizio di un nuovo percorso. E’ stata una partita a se. Abbiamo poi dimostrato che ci siamo che abbiamo voglia di migliorare di seguire il mister. I nuovi stanno portando energia, noi vecchi stiamo ritrovando energia che forse qualche volta ci è mancata e quindi questa è la cosa più importante. A prescindere dall’essere giovane o senatore perdere fa sempre male, brucia perché siamo tutti competitivi. Questo non deve però farci perdere il nostro focus. Dobbiamo tornare a dare entusiasmo ai tifosi che ci seguono. Volevamo tutti andare ai quarti. E’ stato comunque importante trovare un qualcosa di bello tra di noi in questa Nations League“.