Malagò: “Con Mancini fatto molto bene. Gli allenatori italiani sono i migliori”

Giovanni Malagò elogia il lavoro di Roberto Mancini e il valore degli allenatori italiani, sottolineando il loro contributo nel compensare le carenze di investimenti e infrastrutture del sistema sportivo.

Malagò: “Molto bene quanto fatto con Mancini”

“Ci tenevo a esserci. Arriviamo da Bruxelles. Ieri sera non è andata bene ma molto bene quanto fatto fino ad adesso con Mancini. Per tanti anni mi sono occupato soprattutto di altri sport e ho viaggiato moltissimo e i miei colleghi (anche del mondo del calcio) raccontavano come l’Italia avesse fatto bene in tante discipline”.

Il valore degli allenatori italiani

“La situazione impianti la conoscete bene, sulla scuola sapete quello che è il monte ore dedicato alle attività sportive. Io ho sempre sostenuto una tesi perché ne conosco le radici: abbiamo la migliore categoria di allenatori. In molto sport e anche nel calcio, siamo esportatori di conoscenze. Con questo valore aggiunto abbiamo compensato gap di investimenti e infrastrutturali”.

Malagò: “Grande considerazione per la vostra categoria”

“Ho grande considerazione per voi e per la vostra categoria. Non c’entra la situazione elettorale, lo penso davvero. Complimenti a tutti”.