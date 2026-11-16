Weston McKennie non esclude che alcuni calciatori della Nazionale statunitense possano raggiungere Mauricio Pochettino al Manchester United. Le parole del centrocampista della Juventus alimentano le indiscrezioni di mercato, ma non rappresentano una conferma di trattative o trasferimenti imminenti.

L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United apre inevitabilmente nuovi scenari di mercato. Il tecnico argentino, dopo l’esperienza alla guida della Nazionale degli Stati Uniti, conosce bene i calciatori americani e potrebbe guardare proprio a quell’ambiente per individuare alcuni rinforzi in vista della sua nuova avventura in Premier League.

A parlarne è stato Weston McKennie, centrocampista della Juventus e uno dei punti di riferimento della selezione statunitense. Interpellato sulla possibilità che alcuni compagni di Nazionale possano trasferirsi a Manchester per ritrovare Pochettino, il bianconero non ha escluso questa eventualità. Queste le dichiarazioni riportare dal cronista Tom Bogert.

McKennie: «Nel prossimo anno tanti potrebbero cambiare squadra»

Le dichiarazioni del centrocampista sono chiare: «È una possibilità. Abbiamo tanti giocatori nella nostra squadra che potrebbero cambiare club nel corso del prossimo anno. È inevitabile che circolino queste voci, ma non si può mai sapere cosa passi nella testa degli allenatori».

McKennie ha quindi aggiunto che alcuni calciatori della Nazionale americana potrebbero essere accostati al Manchester United. Parole che alimentano le indiscrezioni, senza però indicare nomi precisi o confermare l’esistenza di operazioni già avviate.

Pochettino guarda agli Stati Uniti: McKennie tra i possibili profili

Il legame tra Pochettino e McKennie rende inevitabile che il nome del centrocampista della Juventus venga inserito tra i possibili obiettivi dei Red Devils. L’argentino lo ha allenato in Nazionale e conosce le sue caratteristiche: duttilità, intensità e capacità di ricoprire più ruoli.

Anche lo stesso allenatore, interrogato sulla possibilità di portare a Manchester alcuni giocatori statunitensi, ha evitato di chiudere la porta. Ha ricordato che giocare in una squadra come il Manchester United rappresenta un obiettivo per molti calciatori di alto livello, senza però entrare nel merito di eventuali trattative.

Juventus, il contratto di McKennie rende difficile l’operazione

Per la Juventus, naturalmente, la questione merita attenzione. McKennie ha rinnovato il proprio contratto nel marzo 2026, con un accordo valido fino al 30 giugno 2030. Un legame lungo che rende tutt’altro che scontata una sua eventuale partenza.

Il centrocampista resta un elemento importante per Luciano Spalletti, grazie alla sua versatilità e alla possibilità di essere impiegato in diverse zone del campo. Per il momento, dunque, il Manchester United rappresenta soprattutto una suggestione legata al rapporto tra il giocatore e il nuovo allenatore dei Red Devils.

Le parole di McKennie fotografano una possibilità di mercato, non una trattativa concreta. Ma con Pochettino a Manchester, il collegamento tra il club inglese e la Nazionale americana è destinato a far discutere nei prossimi mesi.