Adriano Galliani torna sulla decisione di rinunciare al ricorso contro la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. L’ex dirigente del Milan ribadisce le proprie perplessità sulla doppia firma del Genoa, ma conferma la volontà di abbassare i toni e arrivare alle elezioni del 14 dicembre.

La partita per la presidenza della FIGC entra sempre più nel vivo. Dopo aver annunciato la rinuncia a impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, Adriano Galliani è tornato sull’argomento a margine del Premio Italo Galbiati, parlando ai microfoni di Sky Sport.

Il senatore di Forza Italia ha spiegato le ragioni della propria scelta, sottolineando come la decisione di non procedere sul piano legale non significhi aver cambiato idea sulla questione che ha alimentato il confronto nelle ultime settimane.

Galliani: «Non si può dare un voto due volte»

Il nodo resta quello della doppia firma del Genoa, inizialmente a sostegno della candidatura di Galliani e successivamente di quella di Malagò. L’ex amministratore delegato del Milan ha ribadito la propria posizione: «Continuo ad essere convinto che non si possa dare un voto due volte. Altrimenti qualunque candidatura può essere tolta all’ultimo minuto. All’improvviso ti viene fatta una revoca e cade la candidatura».

Una posizione che Galliani continua a considerare fondata, ma che non lo ha spinto a proseguire la battaglia legale. La scelta è stata dettata dalla necessità di evitare ulteriori tensioni in un momento delicato per il calcio italiano.

«Faccio calcio da 50 anni, ho pensato che il nostro mondo ha bisogno di serenità, tranquillità. Abbiamo tanti problemi, allora ho pensato di non fare niente e andiamo al 14 dicembre», ha aggiunto.

La sfida con Malagò si deciderà il 14 dicembre

Galliani ha confermato che la rinuncia al ricorso permette di concentrarsi sulla campagna elettorale: «Assolutamente sì, si vota fra quattro settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succede».

La sfida con Malagò resta dunque aperta e si sposta sul terreno dei consensi. Da una parte l’ex presidente del CONI, dall’altra Galliani, che ha spiegato di essere stato convinto a candidarsi anche dalle sollecitazioni di alcuni club, dell’Associazione Italiana Calciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori.

Il prossimo 14 dicembre sarà il momento della scelta. Fino ad allora, il confronto tra i due candidati proseguirà sui programmi e sulla capacità di raccogliere il sostegno delle diverse componenti federali.

Galliani evita il tema Nazionale

Nel corso dell’intervista, Galliani ha anche evitato di commentare la situazione della Nazionale italiana. «Non voglio parlare di Nazionale per evidenti motivi», ha dichiarato, preferendo concentrarsi sul ricordo di Italo Galbiati, figura alla quale era dedicato il premio.

Il messaggio politico e sportivo della giornata resta però legato alla FIGC: Galliani non rinnega le proprie convinzioni sulla vicenda Genoa, ma sceglie di non alimentare il contenzioso. Ora la parola passa agli elettori federali, chiamati a decidere chi guiderà il calcio italiano.