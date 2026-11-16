La Lazio può tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali effettuati da Davide Frattesi, Mattia Zaccagni e Nuno Tavares. Per il centrocampista è stato escluso un infortunio muscolare, mentre gli altri due biancocelesti mostrano segnali di miglioramento. Resta da capire quando potranno tornare a disposizione di Gennaro Gattuso.

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria della Lazio. La società biancoceleste ha comunicato gli esiti degli accertamenti a cui si sono sottoposti i tre calciatori, fornendo indicazioni differenti sui rispettivi percorsi di recupero.

La notizia più positiva riguarda Davide Frattesi, rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale italiana dopo il problema accusato durante la pausa internazionale. La risonanza magnetica ha escluso lesioni, evidenziando soltanto un affaticamento muscolare. Una buona notizia anche per Gennaro Gattuso, che potrà valutare nei prossimi giorni le condizioni del centrocampista.

Frattesi, nessuna lesione: il rientro dipende dalle prossime valutazioni

Gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. La Lazio ha comunque precisato che il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni.

La sua disponibilità per la partita contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre, resta da valutare. L’assenza di lesioni rappresenta un elemento incoraggiante, ma saranno le risposte agli allenamenti a stabilire se Frattesi potrà tornare subito a disposizione.

Zaccagni migliora, possibile reinserimento in gruppo

Indicazioni positive anche per Mattia Zaccagni. Gli accertamenti hanno confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post-traumatico al quadricipite della coscia sinistra.

Il capitano biancoceleste dovrà continuare a essere valutato dallo staff medico. Nei prossimi giorni verrà monitorata l’evoluzione del dolore, prima di stabilire quando potrà riprendere ad allenarsi con il resto della squadra.

Il suo rientro non è ancora stato definito: la priorità sarà completare il recupero senza correre rischi.

Nuno Tavares, lesione in miglioramento: prosegue la fisioterapia

Per Nuno Tavares la risonanza magnetica ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la partita contro il Napoli. Il terzino portoghese prosegue il protocollo fisioterapico previsto e non è ancora pronto per il ritorno in gruppo.

La situazione richiede maggiore cautela rispetto a quella di Frattesi e Zaccagni. I tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del problema e dai successivi controlli.

Lazio, Gattuso aspetta i recuperi

Il quadro complessivo presenta segnali incoraggianti, ma non tutti e tre i giocatori saranno necessariamente disponibili per la prossima partita. Frattesi ha evitato una lesione e proverà a recuperare, Zaccagni si avvicina gradualmente al rientro, mentre Tavares deve proseguire il percorso riabilitativo.

Per Gattuso saranno decisive le prossime sedute a Formello. L’obiettivo è recuperare uomini importanti per la ripresa del campionato, senza accelerare i tempi e compromettere il lavoro svolto finora.