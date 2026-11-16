Le polemiche sull’addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese non si fermano. Dolores Aveiro, madre del fuoriclasse, critica duramente la Federazione e gli ex compagni del figlio, arrivando a dichiararsi contenta per la sconfitta contro la Danimarca. Jorge Jesus sceglie invece la strada della diplomazia: «Devo rispondere alla madre di Cristiano?».

In Portogallo il caso Cristiano Ronaldo continua a far discutere. Dopo l’annuncio del ritiro dalla Nazionale e il pesante 4-1 incassato contro la Danimarca, a riaccendere il dibattito è intervenuta Dolores Aveiro. La madre del campione portoghese non ha nascosto la propria amarezza per il modo in cui si è conclusa l’avventura del figlio con la Seleção, puntando il dito contro la Federazione e contro gli stessi compagni di squadra.

Le dichiarazioni sono arrivate durante un evento allo stadio José Alvalade, casa dello Sporting Lisbona, il club nel quale Ronaldo è cresciuto calcisticamente. Parole molto dure, che hanno inevitabilmente coinvolto anche il commissario tecnico Jorge Jesus.

Dolores Aveiro: «Cristiano è stato ingannato, non è stato rispettato»

«Cristiano è triste, avrebbe voluto che le cose finissero diversamente. È stato ingannato e anch’io sono triste», ha dichiarato Dolores Aveiro. La madre del fuoriclasse ha poi commentato senza mezzi termini la sconfitta del Portogallo contro la Danimarca: «È stata una sconfitta meritata, sono stata contenta che il Portogallo abbia perso».

Nel mirino è finito soprattutto il tributo organizzato dalla Federazione portoghese in occasione della partita di Braga. I giocatori erano entrati in campo indossando la maglia numero 7 e al settimo minuto lo stadio aveva reso omaggio all’ex capitano, assente dopo aver annunciato il proprio addio alla Nazionale.

Una celebrazione che Dolores non ha apprezzato: «L’omaggio doveva essere fatto davanti a lui, non senza di lui. Il nostro omaggio sarà qui allo Sporting. Qui gli danno valore».

Ancora più pesante il giudizio sui compagni di squadra del figlio. Alla domanda sul rispetto ricevuto da Ronaldo all’interno dello spogliatoio, la risposta è stata netta: «Non è stato rispettato, nemmeno dai compagni».

Jorge Jesus risponde con diplomazia: «Mamma è sempre mamma»

Le parole di Dolores Aveiro sono arrivate inevitabilmente a Jorge Jesus, chiamato a commentare le accuse nei confronti della gestione dell’addio di Ronaldo. Il commissario tecnico portoghese ha scelto di non alimentare lo scontro, rispondendo con toni concilianti.

«Adesso devo rispondere alla madre di Cristiano Ronaldo? Anche io ho una madre… La madre di Cristiano è una signora che stimo molto. Che cosa posso dire? Una madre è sempre una madre, comprendo le sue dichiarazioni», ha spiegato il selezionatore.

Jesus ha poi ribadito il concetto, sottolineando il rispetto nei confronti di Dolores: una madre difende sempre i propri figli e il suo sfogo è comprensibile. Nessuna replica diretta, dunque, alle accuse della famiglia Ronaldo, ma la volontà di non trasformare la vicenda in un nuovo confronto pubblico.

Il Portogallo prova ad andare avanti senza CR7

La Nazionale portoghese si trova ora davanti a una fase di transizione. L’addio di Ronaldo chiude un capitolo storico, caratterizzato da oltre vent’anni di presenza e da un contributo straordinario alla crescita internazionale della Seleção.

Jorge Jesus ha riconosciuto il peso della figura di Cristiano, ma ha anche sottolineato la necessità di guardare avanti. Il pesante ko contro la Danimarca ha reso ancora più complicato il clima attorno alla squadra, mentre le dichiarazioni di Dolores hanno riportato al centro della discussione le modalità con cui si è consumata la separazione.

Il tentativo di celebrare il campione con la maglia numero 7 e l’applauso del settimo minuto non è bastato a placare il malcontento della famiglia. E così, anche dopo l’addio al campo internazionale, Cristiano Ronaldo continua a essere al centro della scena portoghese.