Le probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A: dieci partite in programma tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Ecco i possibili undici titolari, i moduli e i principali ballottaggi.

La Serie A si prepara a tornare in campo con la 12ª giornata di campionato. Il programma propone dieci sfide distribuite tra sabato 21 e domenica 22 novembre, con tutte le venti squadre impegnate in un turno importante per la classifica.

Dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Napoli, Roma e Atalanta, l’attenzione è rivolta alle scelte degli allenatori, alle condizioni degli indisponibili e ai possibili cambiamenti negli undici titolari. Ecco il quadro delle probabili formazioni, squadra per squadra.

Probabili formazioni Serie A: le partite di sabato 21 novembre

Como-Cagliari – ore 15:00

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Massolin; Maldini, Mendy.

Lazio-Lecce – ore 15:00

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah.

Parma-Roma

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen.

Napoli-Torino – ore 20:45

Napoli (4-3-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang.

Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

Probabili formazioni Serie A: le partite di domenica 22 novembre

Juventus-Venezia – ore 12:30

Juventus (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani.

Venezia (3-5-2): Filip Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Kike Pérez, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

Bologna-Udinese – ore 15:00

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Mbangula; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Benjamin Domínguez, Sebastiano Esposito, Laurienté.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

Milan-Frosinone

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

Atalanta-Inter

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Dimarco; Thuram, Francesco Pio Esposito.

Monza-Fiorentina – ore 20:45

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Dany Mota, Zeballos; Gustavo Varela.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, João Mario; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino.

Ballottaggi e indisponibili: cosa monitorare

In vista della 12ª giornata restano diverse situazioni da seguire, soprattutto per quanto riguarda le scelte degli allenatori e le condizioni dei giocatori non ancora al meglio.