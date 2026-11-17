Juventus, Spalletti si gioca tanto tra Venezia e Como: recuperi, nuovi infortuni e tre colpi attesi dal mercato

La Juventus arriva a un bivio della propria stagione.

Tra Venezia e Como, passando per l’impegno europeo, Luciano Spalletti si gioca molto, forse più di quanto dica una classifica che lascia ancora spazio alla rimonta. La sosta avrebbe dovuto restituire giocatori, energie e certezze. Invece, accanto ai recuperi, sono arrivati nuovi problemi fisici. E mentre l’allenatore cerca di trovare finalmente continuità, la società deve preparare un mercato di gennaio che non può limitarsi alle solite promesse: servono almeno tre rinforzi veri.

Venezia e Como, due partite che valgono molto più di sei punti

La Juventus non può più permettersi di vivere alla giornata. Ogni partita è diventata un esame, ogni occasione mancata rischia di trasformarsi in un rimpianto pesantissimo nella corsa alla Champions League.

Il Venezia, sulla carta, rappresenta una sfida da vincere senza discussioni ma proprio queste sono le partite nelle quali la Juventus ha spesso mostrato i propri limiti: poca cattiveria, difficoltà nel concretizzare e un’incapacità preoccupante di imporre la propria superiorità.

Contro il Como, dopo l’Europa League e con due giorni in meno di riposo, invece, servirà qualcosa in più. Serviranno organizzazione, intensità, personalità e soprattutto la capacità di giocare da grande squadra.

Spalletti non può essere considerato l’unico responsabile dei problemi bianconeri, ma adesso deve cominciare a dare risposte, non bastano più i segnali incoraggianti, le buone intenzioni o le dichiarazioni sulla crescita del gruppo. Servono risultati.

Tra Venezia e Como la Juventus deve dimostrare di essere ancora una candidata credibile per la Champions, non una squadra costretta a inseguire continuamente i propri errori a distanza siderale dal quarto posto.

I recuperi aiutano, ma gli infortuni continuano a complicare tutto

La sosta per le Nazionali avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per recuperare alcuni giocatori importanti, aspettando a dicembre Kenan Yildiz, tornano Francisco Conceição e Nico Gonzalez per restituire qualità, imprevedibilità e alternative offensive, tre giocatori che, per caratteristiche differenti, possono cambiare il volto della Juventus.

Ma proprio mentre Spalletti sperava di recuperare uomini importanti, sono arrivati nuovi problemi, il caso di Zeki Çelik, fermatosi durante il riscaldamento con la Turchia, rappresenta l’ennesima complicazione di una stagione nella quale gli infortuni stanno pesando moltissimo, anche le condizioni degli altri nazionali devono essere valutate con attenzione.

La Juventus non può continuare a vivere nell’emergenza, ma soprattutto non può utilizzare l’emergenza come spiegazione permanente di ogni difficoltà.

Spalletti deve trovare una Juventus riconoscibile

Il problema non è soltanto chi gioca, ma come gioca la squadra, la Juventus deve ritrovare identità, equilibrio e soprattutto una mentalità diversa. Troppo spesso si è vista una formazione capace di alternare buoni momenti a improvvisi blackout, senza riuscire a controllare davvero le partite, Spalletti è stato chiamato proprio per cambiare questa situazione. La sua esperienza, le sue idee e la sua personalità devono diventare il valore aggiunto di una squadra che ha bisogno di una guida forte. Ma il tempo delle prove non può durare all’infinito.

Gennaio, servono tre colpi veri

Il mercato di gennaio può rappresentare un passaggio fondamentale, ma attenzione: non servono acquisti tanto per acquistare. Servono tre interventi mirati, tre giocatori capaci di aumentare immediatamente il livello della squadra.

Il primo colpo deve essere un attaccante. La Juventus ha bisogno di un centravanti che garantisca gol, presenza in area e capacità di trasformare le occasioni. Kolo Muani e Woltemade devono migliorare il proprio rendimento, ma la società non può ignorare le difficoltà realizzative del reparto. Nomi come Balogun, Sørloth e Scamacca rappresentano piste differenti, da valutare in base a costi e disponibilità, ma attentia sorpresa.

Il secondo colpo deve arrivare a centrocampo. Serve un giocatore capace di dare qualità, ritmo e personalità, un elemento che sappia gestire il pallone nei momenti complicati e aiutare la squadra a non perdere equilibrio. La Juventus ha bisogno di maggiore lucidità, non soltanto di corsa.

Il terzo colpo deve riguardare le fasce. Gli infortuni e le difficoltà di alcuni elementi hanno mostrato quanto sia importante avere alternative affidabili, un esterno capace di difendere e attaccare, con esperienza e qualità, potrebbe diventare una risorsa fondamentale.

Tre acquisti non rappresenterebbero un lusso, ma una risposta alle necessità emerse durante questa prima parte della stagione.

Spalletti deve migliorare la squadra, ma la società deve metterlo nelle condizioni di farlo

Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno davanti settimane importanti per individuare le soluzioni migliori in base alle risorse disponibili.

Non servono nomi suggestivi, operazioni complicate o giocatori che impiegano mesi per entrare in condizione, servono elementi pronti, motivati e compatibili con le esigenze di Spalletti.

La qualificazione alla Champions League non è un obiettivo secondario ma una necessità sportiva ed economica, restare fuori dall’Europa che conta rappresenterebbe un altro passo indietro per un club che deve tornare competitivo ai massimi livelli per questo le prossime partite hanno un peso enorme.