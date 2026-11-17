La prima edizione del riconoscimento celebra l’eccellenza nello scouting, nella leadership dirigenziale, nell’innovazione,nella gestione dei prestiti e nella procura sportiva.

TransferRoom, il marketplace di riferimento per il calciomercato internazionale, ha annunciato i vincitori della prima edizione dei TransferRoom Awards, i premi istituiti per riconoscere club, dirigenti e agenzie che si sono distinti per il loro contributo al mercato globale.

La cerimonia si è svolta a Lisbona, celebrando le realtà capaci di dettare gli standard in un settore sempre più competitivo e guidato dall’analisi dei dati. A presentare la serata un parterre d’eccezione composto da ex calciatori di primo piano come Divock Origi, Hélder Postiga, Carlo Cudicini e Jón Daði Böðvarsson, affiancati dal presidente di TransferRoom,Frederik Broholt.

Origi — vincitore di una UEFA Champions League e di una Premier League con la maglia del Liverpool — ha consegnato il premio inaugurale, quello per la migliore agenzia dell’anno. L’ex nazionale belga opera oggi proprio nel mondo dei procuratori come co-proprietario della DLF Sports Agency.

Böðvarsson, 64 presenze con la nazionale islandese ed ex attaccante, tra le altre, di Viking FK, Wolverhampton e Reading, ha invece premiato il miglior team di scouting e mercato. L’ex centravanti occupa inoltre un posto speciale nella storia della piattaforma, essendo stato il primo calciatore a trasferirsi grazie a un’operazione conclusa tramite TransferRoom.

I vincitori dei TransferRoom Awards

Agenzia dell’anno: CAA Base. Premiata per aver fissato i parametri di riferimento del settore grazie al volume di operazioni concluse, alla capillarità della rete globale e al numero di giocatori verificati sulla piattaforma.

Team di mercato dell’anno: Club Brugge. Il club belga è stato riconosciuto per l’efficacia della propria area tecnica, valutata in base alla costruzione della rosa, all’incremento del valore patrimoniale dei giocatori, ai risultati sul campo e all’efficienza nelle operazioni di mercato.

Premio Intelligence & Innovazione: FC Midtjylland. La società danese è stata insignita per la capacità di ottimizzare i percorsi di crescita dei calciatori, il minutaggio dedicato allo sviluppo dei giovani e l’incremento misurabile delle valutazioni attraverso l’indice xTV di TransferRoom.

Miglior gestione dei prestiti: Brighton & Hove Albion. Il club di Premier League ha ricevuto il riconoscimento per l’efficace pianificazione delle cessioni a titolo temporaneo e per i risultati ottenuti nella valorizzazione dei talenti attraverso il sistema dei prestiti.

Dirigente dell’anno (TransferRoom Leader of the Year): Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como 1907. Un premio che certifica la qualità della leadership e il contributo portato alle moderne strategie di calciomercato.

«Il calciomercato si fonda sulle relazioni, sulle competenze e sulle persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte per rendere possibili le trattative», ha dichiarato il presidente Broholt. «Questi premi nascono per dare il giusto merito ai club, ai dirigenti e alle agenzie che stanno alzando l’asticella dell’intero movimento. Siamo orgogliosi di riunire questa comunità e di celebrare chi sta facendo la differenza nel calcio moderno».

I vincitori sono stati decretati attraverso le votazioni della community di TransferRoom, che riunisce 800 società e 600 agenzie in tutto il mondo. Dal 2017 a oggi, la piattaforma ha favorito la chiusura di 10.000 operazioni grazie al proprio marketplace digitale e agli eventi in presenza.

La consegna dei premi si è tenuta nell’ambito di TransferRoom LIVE, l’appuntamento svoltosi il 9 e 10 novembre che ha richiamato nella capitale portoghese oltre 600 rappresentanti dei principali club e delle più importanti agenzie internazionali.