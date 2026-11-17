Il Milan ritrova Mike Maignan in vista della sfida contro il Frosinone: gli esami hanno escluso lesioni dopo il problema accusato con la Francia. Segnali incoraggianti anche da Pavlovic, mentre Tomori dovrà aspettare ancora.

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria del Milan in vista della ripresa del campionato. Domenica 22 novembre, alle ore 18, i rossoneri affronteranno il Frosinone a San Siro e Ruben Amorim spera di recuperare più giocatori possibili dopo una fase complicata sul fronte degli infortuni.

La notizia più positiva riguarda Mike Maignan. Il portiere francese, uscito all’intervallo della partita tra Francia e Turchia per un problema nella zona dell’anca e dell’adduttore, si è sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria. Il capitano rossonero può quindi tornare a disposizione dell’allenatore, con lo staff medico che continuerà comunque a monitorarne le condizioni.

Maignan recupera per il Frosinone: esami negativi

Dopo la preoccupazione iniziale per l’uscita anticipata con la nazionale francese, il Milan ha ricevuto le risposte attese dagli esami. Nessuna lesione per Maignan: un risultato che allontana il rischio di uno stop prolungato e permette al portiere di guardare con fiducia alla gara di domenica.

Il suo recupero rappresenta un’iniezione di fiducia per Amorim, che potrà contare su uno dei punti di riferimento della squadra. Le sensazioni sono dunque positive, anche se sarà importante valutare la risposta del giocatore al lavoro dei prossimi giorni.

Pavlovic migliora, possibile rientro contro il Frosinone

Indicazioni incoraggianti arrivano anche da Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, fermato nelle ultime settimane da un problema renale e dalle coliche, ha ripreso parzialmente il lavoro con il gruppo. La sua situazione sarà valutata quotidianamente, ma la possibilità di tornare tra i convocati per la sfida contro il Frosinone resta concreta.

Il suo eventuale recupero sarebbe importante per ampliare le alternative a disposizione di Amorim nel reparto arretrato. La decisione definitiva dipenderà però dalle risposte del giocatore nelle prossime sedute.

Tomori salta il Frosinone: rientro graduale in gruppo

Più indietro, invece, il percorso di recupero di Fikayo Tomori. Il difensore inglese sta proseguendo il lavoro individuale dopo la lesione al flessore mediale della coscia destra. I controlli hanno evidenziato un’evoluzione positiva, ma il giocatore non dovrebbe essere a disposizione per la partita contro il Frosinone.

L’obiettivo è tornare ad allenarsi gradualmente con il resto della squadra a partire dalla prossima settimana. Soltanto successivamente sarà possibile valutare i tempi per il rientro in campo.

Loftus-Cheek, nuovi controlli tra due settimane

Resta da monitorare anche la situazione di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese sta seguendo il programma di recupero dopo il problema muscolare accusato contro l’Udinese. Il percorso procede secondo le tempistiche previste, ma per avere indicazioni più precise serviranno ulteriori controlli, programmati tra circa due settimane.

Il quadro dell’infermeria rossonera presenta quindi segnali di miglioramento: Maignan si avvicina al ritorno tra i pali, Pavlovic prova a recuperare per domenica, mentre Tomori e Loftus-Cheek avranno bisogno di altro tempo. Per Amorim, in vista del Frosinone, sono comunque in arrivo notizie incoraggianti.