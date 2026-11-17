Wayne Rooney racconta il periodo più difficile della sua vita, vissuto durante gli anni al Manchester United: l’abuso di alcol, l’isolamento e i pensieri suicidi. L’ex attaccante inglese ha riconosciuto il ruolo fondamentale della moglie Coleen nel percorso che lo ha aiutato a superare quel momento.

Una delle più grandi stelle del calcio inglese, capace di scrivere pagine importanti nella storia del Manchester United, ma anche un uomo alle prese con una sofferenza profonda, lontana dai riflettori degli stadi. Wayne Rooney ha deciso di raccontare apertamente il periodo più buio della propria vita, svelando difficoltà personali che hanno accompagnato una fase di grande successo professionale.

L’ex attaccante ha affidato la sua testimonianza al podcast Life at the Midpoint, parlando dei problemi con l’alcol, della pressione e dei pensieri suicidi maturati durante gli anni trascorsi a Manchester. Un racconto che mette in evidenza il contrasto tra i risultati ottenuti sul campo e la situazione che viveva lontano dal calcio.

Rooney e il problema con l’alcol: «Mi chiudevo in casa per due giorni»

Rooney ha spiegato di attraversare momenti nei quali si isolava completamente, trascorrendo anche due giorni in casa bevendo senza riuscire a gestire il proprio disagio.

«Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e bevevo soltanto», ha raccontato. Un comportamento che si verificava proprio mentre la sua carriera calcistica attraversava una delle fasi migliori. In campo riusciva a esprimersi ad altissimi livelli, ma nella vita privata faticava a trovare un equilibrio.

L’ex capitano dell’Inghilterra ha descritto un ciclo difficile da interrompere: dopo quei momenti tornava ad allenarsi e a giocare, riuscendo anche a segnare, senza però affrontare davvero ciò che stava vivendo.

I pensieri suicidi e la difficoltà di chiedere aiuto

La parte più dolorosa della confessione riguarda il momento in cui Rooney ha ammesso di aver pensato al suicidio. L’ex calciatore ha raccontato di non voler incontrare nessuno, di evitare le persone per strada e persino di non riuscire a entrare nei negozi.

«Mi sono sempre sentito a mio agio su un campo da calcio, ma in tutto il resto della mia vita ho fatto davvero fatica», ha spiegato.

A rendere ancora più complicata la situazione era la difficoltà di mostrare le proprie fragilità. Rooney ha raccontato di aver cercato di nascondere il malessere, anche per il timore di essere considerato meno forte. In seguito ha deciso di rivolgersi a uno psicoterapeuta per comprendere ciò che gli stava accadendo.

Coleen Rooney, il sostegno decisivo per superare il momento buio

Nel suo racconto, Rooney ha riconosciuto l’importanza della famiglia e soprattutto della moglie Coleen. In quel periodo i due erano da poco sposati e avevano un figlio piccolo, Kai. L’ex attaccante ha spiegato di non voler mostrare al bambino le proprie condizioni e di essersi isolato anche per proteggerlo da quella situazione.

Il sostegno di Coleen è stato fondamentale. Rooney ha riconosciuto che la moglie avrebbe potuto allontanarsi, vista la gravità del momento, ma ha scelto di restargli accanto e aiutarlo a superare le difficoltà.

La sua testimonianza riporta l’attenzione su un tema spesso sottovalutato nello sport professionistico: la salute mentale degli atleti. Il successo, i trofei e la popolarità non mettono al riparo dalle fragilità personali. E il racconto di Rooney dimostra quanto possa essere importante riconoscere il proprio disagio e chiedere aiuto.