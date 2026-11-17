Como, nuovo stop per Kean: problema alla tibia e altri esami. Il rientro si allontana

Brutte notizie per il Como e per Moise Kean. L’attaccante azzurro, già fermo da diverse settimane per un problema alla tibia, ha accusato un nuovo contrattempo durante un allenamento e dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. A comunicarlo è stato lo stesso club lariano, con una nota che lascia ancora aperti diversi interrogativi sulle condizioni del centravanti.

«A seguito di un problema durante l’allenamento, Moise Kean è sottoposto a ulteriori visite mediche. La nostra priorità è sostenere la sua guarigione. Forniremo un aggiornamento non appena avremo ulteriori informazioni da condividere», si legge nel comunicato del Como.

Kean, il problema alla tibia non è risolto: cosa è successo

La situazione fisica dell’attaccante continua dunque a preoccupare. Il fastidio alla tibia lo tiene lontano dal campo dalla pausa per le nazionali tra settembre e ottobre. Il problema era stato affrontato anche attraverso un trattamento specifico all’istituto Cugat di Barcellona, effettuato alla fine di ottobre: in quell’occasione il Como aveva stimato in circa cinque settimane i tempi di recupero, da valutare quotidianamente in base all’evoluzione clinica.

Il nuovo problema accusato in allenamento ha però reso necessari ulteriori controlli. Al momento il club non ha comunicato una diagnosi aggiornata né una data per il ritorno in campo. Saranno gli esami a chiarire se si tratti di un peggioramento della situazione già conosciuta o di un ulteriore contrattempo.

Quando torna Kean? L’ipotesi di uno stop di due mesi

Le prime indicazioni riportate da Sky Sport parlano di un possibile stop di circa due mesi, ma si tratta di una stima che dovrà essere verificata alla luce degli accertamenti. Se questa ipotesi trovasse conferma, il rientro dell’attaccante potrebbe slittare sensibilmente rispetto alle previsioni iniziali.

Una tegola per Cesc Fàbregas, che attende di poter contare con continuità su un giocatore arrivato a Como con grandi aspettative. Per ora, però, la priorità resta il recupero completo: il club vuole evitare accelerazioni e attenderà indicazioni più precise prima di fissare una possibile data per il ritorno.