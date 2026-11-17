Giuseppe Marotta racconta la trasformazione dell’Inter, il percorso che ha riportato il club ai vertici del calcio italiano e le sfide che attendono il sistema calcistico nazionale. Il presidente nerazzurro è intervenuto nel primo appuntamento de “L’impresa sportiva”, lo spazio televisivo de Il Sole 24 Ore condotto da Marco Bellinazzo, affrontando diversi temi: dalla gestione delle proprietà alla valorizzazione dei giovani, passando per il nuovo stadio e la competitività del calcio italiano.

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è quello dedicato alla crescita dell’Inter dopo il 2010. Marotta individua nella perdita di alcuni valori fondamentali una delle ragioni delle difficoltà attraversate dal club prima della svolta societaria e sportiva.

Marotta e la rinascita dell’Inter: «Mancavano cultura del lavoro e senso di appartenenza»

Il presidente nerazzurro non ha avuto dubbi nell’individuare gli elementi che, a suo giudizio, mancavano all’Inter nel periodo precedente alla ricostruzione: «Dal 2010 non si era vinto nulla e c’era un vuoto dettato dalla mancanza, o dalla perdita, di alcuni valori molto importanti nello sport: cultura del lavoro, senso di appartenenza, il fatto di avere obiettivi forti e precisi».

Marotta ha riconosciuto il ruolo determinante della proprietà Suning, che gli ha affidato la possibilità di intervenire sull’organizzazione del club e sulle persone chiamate a guidarne il cambiamento. «Io ho avuto la possibilità di mettere le persone al posto giusto e, tutti insieme, perché i meriti vanno distribuiti equamente, siamo riusciti a creare un modello, che poi si è trasformato in un modello vincente», ha spiegato.

Un percorso che ha portato l’Inter a conquistare campionati, Coppe Italia e Supercoppe, oltre a raggiungere due finali di Champions League. Un modello che, secondo Marotta, ha dimostrato come esperienza e competenza possano consentire di competere anche contro società dotate di risorse economiche superiori.

Oaktree, investimenti e giovani: la strategia nerazzurra

Nel suo racconto Marotta ha dedicato spazio anche all’attuale proprietà Oaktree, sottolineandone la capacità di coniugare rigore finanziario e investimenti. Non soltanto sul mercato, ma anche nelle infrastrutture e nelle strutture del club, dalla Pinetina a Interello.

«Abbiamo avuto la fortuna, che è una circostanza favorevole per il successo, di una proprietà lungimirante», ha dichiarato il presidente, riconoscendo a Oaktree il merito di aver compreso le esigenze di un’azienda calcistica e di aver indicato una linea di gestione precisa.

Un altro tassello fondamentale è rappresentato dal progetto Under 23, considerato uno strumento per sviluppare i giovani e rendere il club più competitivo. Marotta ha ricordato come il calcio italiano debba trovare nuove strade per colmare il divario economico con campionati come Premier League, Liga e Bundesliga.

La valorizzazione dei talenti diventa quindi una necessità, anche perché l’Italia non rappresenta più il punto d’arrivo per molti calciatori. «Non è l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero», ha osservato.

Nuovo San Siro, Marotta: «Massimo rispetto, ma bisogna guardare avanti»

Tra i temi centrali dell’intervista anche il futuro dello stadio di Milano. Marotta ha ribadito la necessità di accompagnare la storia di San Siro verso una nuova fase, senza dimenticare il valore simbolico e sportivo dell’impianto che ha ospitato generazioni di tifosi di Inter e Milan.

«Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici tutti gli utenti, cioè i tifosi dei due club», ha affermato.

Il presidente nerazzurro ha spiegato anche la dimensione economica della questione, citando il divario tra i ricavi da stadio dell’Inter e quelli del Real Madrid: circa 100 milioni per il club milanese contro i 240 milioni raggiunti dalla società spagnola nell’ultimo bilancio. Una differenza che pesa sulla competitività internazionale.

Per Marotta, il nuovo impianto rappresenta dunque un investimento strategico per il futuro dei due club e per la capacità di competere con le principali realtà europee.

Marotta e il calcio italiano: «Siamo i fanalini di coda»

Lo sguardo del presidente dell’Inter si è poi allargato al sistema calcistico nazionale. Marotta ha evidenziato il ritardo accumulato dall’Italia rispetto ad altre nazioni, sia sul piano delle strutture sia su quello della formazione dei giovani.

Tra le proposte avanzate, l’introduzione del calcio come materia obbligatoria a scuola e la possibilità per tutti i bambini di praticarlo gratuitamente. «Se la gente non gioca a calcio il talento non lo scopri», ha sottolineato, indicando anche la necessità di investire sulla qualità degli istruttori.

Infine, un passaggio sul rapporto tra calcio e istituzioni. Marotta auspica un dialogo più forte con lo Stato e ricorda il contributo economico del settore: secondo le sue parole, la sola Serie A versa nelle casse pubbliche circa un miliardo di euro all’anno.

Un’intervista che restituisce la visione del presidente nerazzurro: un’Inter costruita sulla cultura del lavoro e sulla competenza, ma anche un calcio italiano chiamato a cambiare per non perdere ulteriore terreno rispetto all’Europa.