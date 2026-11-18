Aurelio Andreazzoli ha parlato della nazionale italiana e dei problemi sistemici degli azzurri. Le sue parole riprese da FirenzeViola: “Se parliamo della nostra Nazionale, ha bisogni di calciatori di qualità. Fino a oggi abbiamo avuto difficoltà nell’ultimo scalino, dalle nazionali giovanili a quella maggiore. Se ci sono squadre di club che hanno pochissimi giocatori italiani diventa tutto più difficile, anche chi sceglie è in difficoltà. I calciatori italiani giovani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri”.