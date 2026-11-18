Durante l’evento Rcs Sport Industry Talk ha parlato il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Tante le sue dichiarazioni.

Così Simonelli sulla Premier League: “La Premier League solo di diritti domestici fattura 2 miliardi, noi 900 milioni. Stiamo facendo la corsa sulla Spagna e sulla Germania. Che il calcio italiano abbia appeal è dimostrato dal fatto che 11 investitori internazionali abbiano deciso di investire qui“. Così invece sul nostro campionato: “Abbiamo il campionato più interessante, possiamo vendere 30-35 partite top tra 6-7 club che si contendono il campionato, le altre leghe invece ne vendono 3-4. La nostra forza è essere un campionato competitivo, stiamo lavorando per far sì che anche all’estero il nostro torneo abbia ancora più attrattiva“.

Serie A, ancora Simonelli

Così ancora sulla Serie A: “Oggi siamo una media company, pochi sanno davvero cosa facciamo anche rispetto alla FIGC. Stiamo sempre più industrializzando la Serie A e l’obiettivo è rendere il prodotto sempre più appetibile per gli utenti. Stiamo lavorando sui ricavi internazionali, abbiamo un gap legato alla lingua rispetto a inglesi e spagnoli, ma abbiamo un campionato tra i più interessanti, visto che negli ultimi anni non c’è stato un club che ha vinto due volte di fila il campionato”.

Sulle elezioni federali: “Ogni momento elettorale è delicato. Non è un segreto che 11 club di Serie A abbiano appoggiato il candidato Malagò. Giovanni ha dato prova di grandi successi nella sua presidenza al Coni. Tre club hanno sostenuto invece Galliani, appoggiato da calciatori e allenatori: è uno dei più accreditati nel mondo del calcio. Il ruolo della Serie A è dialogare con le altre componenti: chiunque vinca, l’obiettivo è avere componenti unite”.

Come migliorare il campionato

Simonelli conclude così: “Stadi e diritti, sicuramente. Gli stadi saranno un grande motore non solo per le cinque città degli Europei. Quanto alle altre emergenze su cui stiamo lavorando, io ho messo sempre al primo posto i vivai. Oggi c’è un problema: con l’abolizione del vincolo sportivo, a sedici anni il calciatore può andare dove vuole. Se la società non è tutelata sull’investimento fatto nel tempo, gli investimenti diminuiscono. Abbiamo chiesto al governo una tutela che può arrivare anche come credito d’imposta. Poi dobbiamo sempre combattere la pirateria e credo che lo stiamo facendo bene. Il grande tema è quello del betting, cioè di avere una quota dei ricavi da scommesse, ma un dato che non costerebbe a nessuno darci è la tutela dei dati, su cui si basano le scommesse. Noi questi dati li vendiamo alle agenzie di scommesse, ma qualche volta vengono venduti anche da concessionarie non ufficiali. Chiediamo che questo non avvenga”.