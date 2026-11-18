E’ tornato a parlare, tramite Cronache di Spogliatoio, l’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli, Antonio Conte. Tra le diverse dichiarazioni anche quelle sul suo futuro.

Parole importanti quelle di Antonio Conte nei confronti della Juventus. L’ex allenatore bianconero, tramite Cronache di Spogliatoio, è tornato a parlare del suo rapporto con i bianconeri e della possibilità di tornare sulla panchina che lo ha consacrato. Così Antonio Conte: “Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus“.

Conte alla Juventus, già sarebbe potuto tornare

In passato c’è stata l’occasione: “Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina. Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all’Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli“.

Un aneddoto sul passato

Conte conclude così: “Dopo Bari potevo diventare l’allenatore della Juventus, avevo parlato con Castagnini e Secco più volte. C’era Ranieri sulla panchina della Juventus, poi lo mandano via e prendono Ferrara. Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4 , avendo Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero dissi che eravamo a posto davanti, che dovevamo prendere esterni. Non so perché presero Diego dal Werder Brema. Mi chiamarono, quel giorno c’era la finale di Champions United-Barcellona a Roma, mi dissero che dovevo andare allo stadio per dare delle rassicurazioni. Io vado, entro da allenatore della Juventus, finisce la partita e mi dicono che dobbiamo discutere.

Mi chiedono come volevo giocare e io ripeto 4-2-4. Al che mi chiedono dove avrei messo Diego. Dissi attaccante a fianco alla punta, ma loro dissero che lui voleva fare il 4-3-1-2. Pensa la mia follia, che fa capire come io sia una persona dritta che non scende a compromessi. Un altro avrebbe firmato, passando dal Bari alla Juventus… Lui mi dice questo, io forte delle mie convinzioni e idee, del fatto che non voglio promettere qualcosa che non darò mai dissi: “Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l’allenatore giusto per voi”. Esco di lì e non ero più l’allenatore della Juventus…“.