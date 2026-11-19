Il Milan prepara il dopo Luka Modric e Bruno Fernandes potrebbe essere il profilo ideale per raccoglierne l’eredità in cabina di regia.

Quando quest’estate la stampa inglese aveva lanciato l’ipotesi Bruno Fernandes al Milan, sembrava la classica boutade di mercato. Ma fortuna volle che a distanza di pochi minuti mi trovai a chiacchierare con Gerry Cardinale e così, in maniera abbastanza diretta, gli chiesi: “Ma giocatori del calibro di Bruno Fernandes sono alla portata del Milan?”. E lui, sorridente, alzando le sopracciglia, annuì con la testa energicamente. In quell’occasione, al di là del fatto poi che il simbolo dello United potesse o meno vestire la maglia del Milan da subito, capii ancora di più che il nuovo Cardinale faceva sul serio. A distanza di mesi, il nome dell’ex Novara, Samp e Udinese torna appetibile: questione di attualità, per l’uno e l’altro fronte. Il portoghese considera ormai finita la sua esperienza nella polveriera di Manchester, il Milan ha il dovere di preparare una successione all’altezza di Luka Modric, in cabina di regia: il matrimonio perfetto, senza dubbio, anche e soprattutto per Ruben Amorim, che per Bruno ha un valore particolare. Difficile, ma mai mettere fine alla potenza di Cardinale, per gennaio. Più logico invece per l’estate. Certo una coppia Bruno-Rabiot in Italia e in Europa farebbe la differenza…

Tresoldi, il Milan punta sull’attaccante per gennaio

Intanto per gennaio, come già anticipato con dettagli la scorsa settimana, il Milan punta su Tresoldi. Al di là del futuro rendimento dell’attaccante (su quello purtroppo non c’è mai garanzia), un colpo che seguirebbe una logica incontestabile: se c’è un problema, lo si tappa col migliore in circolazione. E Tresoldi oggi, di quelli prendibili, probabilmente lo è, o comunque non esce dalla rosa dei primi candidati.

Difesa Milan, tra Athekame, Gila e il nuovo scouting

Curioso invece di capire cosa succederà in difesa: personalmente, ritengo che il ritorno a casa di Athekame con relativo slittamento di Gila in mezzo in diverse occasioni, rappresenti la miglior soluzione in termini di qualità. Poi, che un centrale o due da qui a luglio debbano essere inseriti, è opinione tutt’altro che impopolare. Ma forse meglio lavorare con calma, di scouting, col nuovo arrivo Krösche: a tal proposito, Sylla dell’Union Saint-Gilloise sembra veramente un profilo perfetto.