La sessione di calciomercato invernale sarà infuocata, alcune big del nostro campionato saranno attivissime per rinforzarsi e cedere gli esuberi.
Si accende la sfida di mercato tra Napoli e Juventus per Gustavo Varela, l’attaccante portoghese del Monza è valutato 35 milioni di euro dal club brianzolo. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane portoghese e avrebbero già avviato i primi contatti da diverse settimane. Giovanni Manna starebbe valutando le possibili soluzioni per anticipare la concorrenza e portare a Napoli uno dei profili offensivi e più interessanti del mercato di Gennaio. L’ostacolo principale resta la valutazione economica fissata dal Monza, considerata particolarmente elevata dalle società interessate che starebbero studiando formule alternative per ridurre l’investimento immediato.
Ecco il piano del Napoli per arrivare a Varela
Il Napoli cercherà di provare ad abbassare la richiesta di 35 milioni del Monza inserendo nell’operazione alcune contropartite tecniche. Il club di De Laurentiis potrebbe inserire nella trattativa Giovane e magari aggiungere il cartellino di uno tra Folorunsho e Ngonge. Una soluzione che consentirebbe agli azzurri di contenere l’esborso economico e contemporaneamente offrire al Monza dei calciatori comunque di livello per rinforzare l’organico. L’eventuale prestito dell’attaccante brasiliano accompagnato dal trasferimento definitivo di uno fra Ngonge e Folorunsho rappresenterebbe una delle ipotesi per arrivare a Gustavo Varela. La concorrenza della Juventus potrebbe però complicare i piani di Manna rendendo decisiva la capacità delle due società di trovare un’intesa con il Monza. Al momento non risultano accordi definitivi e la trattativa resta in uno stato embrionale.