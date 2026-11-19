La sessione di calciomercato invernale sarà infuocata, alcune big del nostro campionato saranno attivissime per rinforzarsi e cedere gli esuberi.

Si accende la sfida di mercato tra Napoli e Juventus per Gustavo Varela, l’attaccante portoghese del Monza è valutato 35 milioni di euro dal club brianzolo. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane portoghese e avrebbero già avviato i primi contatti da diverse settimane. Giovanni Manna starebbe valutando le possibili soluzioni per anticipare la concorrenza e portare a Napoli uno dei profili offensivi e più interessanti del mercato di Gennaio. L’ostacolo principale resta la valutazione economica fissata dal Monza, considerata particolarmente elevata dalle società interessate che starebbero studiando formule alternative per ridurre l’investimento immediato.

Ecco il piano del Napoli per arrivare a Varela