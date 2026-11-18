Il Monza sempre all’avanguardia soprattutto nella ricerca della performance anche nel coinvolgimento del proprio settore giovanile

Allenarsi in realtà virtuale per migliorare la capacità decisionale quando si ha il pallone tra i piedi. O quando serve fare una diagonale difensiva. È l’obiettivo del progetto innovativo pensato per potenziare abilità percettivo-cognitive quali l’accuratezza decisionale, la velocità di elaborazione, la flessibilità e il controllo inibitorio. Protagonisti di questo percorso, voluto da AC Monza in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono stati i giovani Under 13 e Under 14 della squadra brianzola.

MONZA, ECCO COME FUNZIONA IL PROGETTO

All’interno della realtà virtuale, in un ambiente controllato capace di coinvolgere il sistema sensomotorio e di offrire una prospettiva in prima persona, sono state ricreate situazioni di gioco realistiche. Come le fasi di intercettamento e di difesa, lo smarcamento, il dribbling, il passaggio e il tiro. In questo modo, il progetto “Allenarsi in realtà virtuale per migliorare la capacità decisionale”, curato dallo staff tecnico di AC Monza insieme al team dell’Università Cattolica, ha contribuito a favorire la crescita dei giovani atleti. L’attività rientra in un cammino di formazione del Club che, attraverso la metodologia Monza Drive, punta a formare calciatori consapevoli, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti e le professionalità necessarie affinché in futuro possano diventare dei professionisti e degli uomini migliori.

REPETTO: “RICERCA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLO SPORT”

«Il progetto nasce all’interno di una linea di ricerca che stiamo portando avanti da diversi anni, e si basa sull’ipotesi che i nostri processi cognitivi siano strettamente ancorati all’uso del corpo» spiega Claudia Repetto, docente di Psicologia generale all’Università Cattolica. «Abbiamo pensato di applicare questi principi alla pratica sportiva, nella quale gli atleti sono chiamati a prendere decisioni molto velocemente. Abbiamo registrato dei video in formato 360 gradi, visibili in maniera sferica, presentati dal punto di vista dell’atleta che è l’autore dell’azione in corso (proprio come quelli che vedete nel video qui sopra, ndr). Il punto di vista in prima persona è estremamente importante e vantaggioso, perché riconoscere sé stessi come autori dell’azione dà un vantaggio cognitivo e migliora la prestazione al compito cognitivo che stiamo svolgendo».

VISORI E SVILUPPO: COSÌ SI AUMENTA LA PERFORMANCE

Questa metodologia di lavoro ha permesso ai ragazzi di allenare aspetti chiave come l’analisi delle informazioni, l’anticipazione delle situazioni di gioco e la scelta della soluzione più efficace in tempi rapidi. «Prima dell’allenamento tradizionale, gli atleti venivano al Monza Lab per visionare 15 video in modalità immersiva, con l’ausilio di un visore, che rappresentavano scene di gioco realistiche» aggiunge Francesca Gala, dottoranda in Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, il dottorato interateneo coordinato dalla professoressa Caterina Gozzoli, direttrice scientifica di Cattolicaper lo Sport.

GALA: “METTIAMO ALLA PROVA TUTTE LE ABILITÀ”

«Dallo smarcamento al dribbling, fino al tiro» racconta Gala. «I video si interrompono nel punto decisionale e l’atleta deve immediatamente decidere cosa fare in quella situazione. Dopo quattro settimane, si è riscontrato un miglioramento nel riconoscere il contesto di gioco e selezionare l’azione ottimale». L’incontro conclusivo della prima fase del progetto, direttamente nella casa del Monza, lo Stadio Brianteo, ha permesso di mostrare i risultati di questo progetto, che hanno confermato il potenziale della realtà virtuale come strumento complementare all’allenamento tradizionale.