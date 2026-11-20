Cristiano Ronaldo, i mille sono più vicini: gol e rigore sbagliato (VIDEO)

E’ terminata 3-1 la gara di Saudi Pro League tra Al Ahli e Al Nassr. In gol tra gli ospiti Cristiano Ronaldo che ha però sbagliato anche un rigore.

986, i 1000 gol ora distano soltanto 14 reti. Cristiano Ronaldo ha segnato ancora. Oggi pomeriggio, infatti, il fuoriclasse portoghese ha sbloccato la gara tra l’Al Ahli e il suo Al Nassr poi terminata 3-1 per i padroni di casa. Una giornata quindi non totalmente positiva per CR7 che al 18′ sullo 0-1 ha anche sbagliato il secondo rigore stagionale su 2, sprecando così l’occasione di raddoppiare e di fare 987 in carriera. L’Al Nassr ora tornerà in campo martedì 24 contro l’Al Saad in AFC Champions League e poi in Saudi Pro League sabato 28 novembre su SoloCalcio contro l’Al Hazem in trasferta.

Cristiano Ronaldo, il gol n.986

Ecco il video del gol n.986 di Cristiano Ronaldo in carriera:

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CR7, l’errore dal dischetto

Questo invece l’errore n.2 in stagione dagli 11 metri:

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Giornata dolce-amara per CR7, segna ma poi sbaglia un rigore e perde.