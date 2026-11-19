Il difensore serbo racconta i metodi rigidi dell’ex allenatore rossonero: dalle regole nello spogliatoio ai giocatori esclusi dopo un concerto. Poi la promozione ad Allegri: «Con lui ho fatto i maggiori progressi in Italia».

Ci sono allenatori che cercano di conquistare uno spogliatoio attraverso il dialogo e altri che preferiscono imporre subito la propria autorità. Sergio Conceição, almeno nel racconto di Strahinja Pavlović, appartiene decisamente alla seconda categoria. E a distanza di tempo, il difensore del Milan ha deciso di raccontare alcuni retroscena piuttosto sorprendenti della sua esperienza con il tecnico portoghese.

Ospite del podcast serbo SS Calcio, Pavlović non ha usato troppi giri di parole per descrivere i metodi del suo ex allenatore. Una testimonianza che riporta alla luce un periodo particolare della storia recente rossonera, caratterizzato da regole rigide, disciplina e un rapporto con lo spogliatoio che non sempre sarebbe stato semplice.

Conceição, dalla Nutella alle presunte spie nello spogliatoio

Il primo aneddoto sembra quasi una battuta, ma restituisce bene il clima che si respirava a Milanello. Conceição avrebbe vietato la Nutella ai giocatori, impedendo loro di consumarla durante la sua gestione.

«È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi alla Hitler», ha raccontato Pavlović, utilizzando un paragone molto forte per descrivere il carattere autoritario del portoghese.

Non soltanto alimentazione e abitudini quotidiane. Secondo il difensore, anche durante le trasferte la gestione del gruppo seguiva regole precise: i calciatori venivano separati dagli altri componenti della delegazione, mentre in allenamento ginocchiere e gomitiere erano obbligatorie indipendentemente dalle condizioni climatiche, anche con temperature sotto zero o con 35 gradi.

Ma il retroscena più significativo riguarda alcuni giocatori che, tre giorni prima di una partita, avevano deciso di andare a un concerto, rimanendo fuori fino alle 23.

Conceição sarebbe venuto a conoscenza dell’accaduto attraverso alcuni collaboratori, definiti dallo stesso Pavlović «assistenti o spie». La reazione dell’allenatore sarebbe stata particolarmente severa: nessuno dei cinque o sei calciatori coinvolti avrebbe trovato spazio nella partita successiva.

Un episodio che, se confermato nei dettagli, racconta una gestione dello spogliatoio basata su un controllo molto stretto dei comportamenti individuali.

I quaranta minuti di ritardo per far capire chi comandava

C’è poi un altro episodio che fotografa, secondo il racconto del serbo, la personalità di Conceição.

In occasione della prima riunione con la squadra e la dirigenza, il tecnico portoghese si sarebbe presentato con quaranta minuti di ritardo. Tutti erano in attesa, mentre lui si trovava tranquillamente nel proprio ufficio.

Una scelta deliberata, almeno secondo l’interpretazione di Pavlović, che ha spiegato come l’allenatore volesse semplicemente far capire a tutti chi avrebbe comandato.

Un modo decisamente particolare per presentarsi al gruppo e stabilire fin dal primo momento i rapporti di forza.

La promozione ad Allegri: «Con lui sono migliorato»

Il racconto di Pavlović, però, non si esaurisce con i ricordi di Conceição. Il difensore ha parlato anche del lavoro svolto con Massimiliano Allegri, riservandogli parole decisamente positive.

«Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia».

Un riconoscimento importante, soprattutto perché arriva da un giocatore che ha ancora margini di crescita e che deve consolidare il proprio percorso nel calcio italiano.

Pavlović ha riconosciuto di avere qualità fisiche importanti, dalla velocità alla forza, oltre alla capacità di uscire palla al piede e accompagnare l’azione offensiva. Il suo principale limite, soprattutto nei primi mesi in Italia, sarebbe stato invece l’aspetto tattico.

Ed è proprio su questo terreno che il lavoro con Allegri avrebbe prodotto i risultati più significativi.

Il Milan scopre un Pavlović senza filtri

Dalle regole alimentari di Conceição alle presunte spie nello spogliatoio, passando per i quaranta minuti di ritardo alla prima riunione: le parole di Pavlović restituiscono un’immagine molto particolare della gestione del tecnico portoghese.

Ma c’è anche un altro aspetto da sottolineare. Il difensore serbo non si è limitato a raccontare episodi curiosi o a ricordare un allenatore particolarmente severo. Ha voluto riconoscere pubblicamente quanto il lavoro tattico svolto in Italia abbia inciso sulla sua crescita.

E questo, per il Milan, è forse il passaggio più interessante dell’intervista.

Perché un difensore con le caratteristiche fisiche di Pavlović può diventare un elemento importante, ma per compiere il definitivo salto di qualità deve imparare a leggere le situazioni, scegliere i tempi dell’intervento e capire quando è necessario aggredire l’avversario e quando, invece, mantenere la posizione.

La forza non gli è mai mancata. La personalità nemmeno. Adesso la sfida è trasformare queste qualità in continuità e maturità tattica.

E se il racconto di Conceição fa discutere, il messaggio su Allegri merita altrettanta attenzione: Pavlović riconosce nel lavoro dell’allenatore un passaggio fondamentale della propria evoluzione calcistica.