Napoli, Allegri senza voce: De Laurentiis sceglie la linea del silenzio e cambia le regole della comunicazione

Niente conferenza stampa alla vigilia del Torino e addio agli appuntamenti fissi prima delle gare di campionato. Il club azzurro decide quando far parlare il proprio allenatore. Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per la squadra.

A Napoli cambia anche il modo di comunicare. Massimiliano Allegri non parlerà alla vigilia della sfida contro il Torino e, soprattutto, quella che inizialmente poteva sembrare una semplice cancellazione è diventata una scelta destinata a modificare le abitudini del club.

La decisione è arrivata direttamente dalla società, che ha comunicato una nuova linea per gli appuntamenti con la stampa: conferenze post-partita e incontri obbligatori in Champions League, mentre per tutte le altre occasioni sarà il Napoli a decidere quando convocare i giornalisti.

Una svolta che racconta molto del momento che sta attraversando la squadra e della volontà di Aurelio De Laurentiis di gestire direttamente l’esposizione mediatica del proprio allenatore.

Allegri non parla prima del Torino: la decisione del Napoli

La conferenza stampa di Allegri era inizialmente prevista per venerdì alle 14:30 a Castel Volturno. L’appuntamento è stato successivamente annullato.

Il comunicato del Napoli è piuttosto chiaro: «Verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario».

Tradotto: niente più conferenze pre-partita considerate un appuntamento automatico per il campionato. Sarà la società a stabilire, di volta in volta, se concedere spazio alle domande dei giornalisti.

Allegri tornerà comunque davanti alla stampa dopo Napoli-Torino, sabato 21 novembre, e negli appuntamenti legati alla trasferta europea contro il Manchester City.

De Laurentiis, una scelta che arriva in un momento delicato

Non è la prima volta che il Napoli decide di intervenire sulla comunicazione alla vigilia di una partita.

Era già successo prima della sfida contro la Lazio, quando la conferenza di Allegri venne cancellata a pochi minuti dall’inizio, con i giornalisti già presenti nella sala stampa di Castel Volturno.

In quell’occasione fu lo stesso De Laurentiis a spiegare la propria posizione, mostrando poca convinzione sull’utilità degli incontri con i media prima delle partite, soprattutto in un calendario particolarmente fitto.

Adesso quella scelta sembra diventare una linea societaria più strutturata.

Silenzio stampa o strategia comunicativa?

La distinzione è importante. Il Napoli ha precisato che non si tratta di un silenzio stampa totale: Allegri continuerà a parlare nel post-partita e negli appuntamenti obbligatori previsti dalla Champions League.

Ma il messaggio resta evidente: la società vuole avere il controllo dei tempi e delle modalità con cui il proprio allenatore si confronta con l’esterno.

Personalmente, considero questa una scelta che merita una riflessione. È comprensibile che una società voglia proteggere la squadra dalle pressioni mediatiche, soprattutto quando i risultati non sono quelli attesi. Ma il calcio vive anche di comunicazione, confronto e responsabilità.

Un allenatore non è soltanto un uomo che prepara la partita e sceglie la formazione. È anche il principale riferimento pubblico di una squadra. Le conferenze stampa servono ai giornalisti, ma soprattutto permettono ai tifosi di conoscere il pensiero di chi guida il proprio club.

Il messaggio di De Laurentiis è chiaro

La sensazione è che il presidente voglia ridurre al minimo le occasioni di esposizione mediatica nei momenti più delicati, lasciando parlare il campo e scegliendo direttamente quando intervenire.

Resta però una domanda: togliere spazio alle conferenze significa davvero alleggerire la pressione sulla squadra?

Oppure rischia di alimentare ulteriormente curiosità, polemiche e interpretazioni?

Il Napoli ha scelto la propria strada. Adesso toccherà ad Allegri e ai suoi giocatori rispondere sul terreno di gioco. Perché il silenzio può anche proteggere uno spogliatoio, ma non può sostituire i risultati.