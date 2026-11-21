Dove eravamo rimasti: Lazio e Milan scacco in 4 partite; l’Inter era vera?; la Roma vuole il titolo d’inverno; Allegri e Spalletti a rischio panchina

L’adagio è che le gerarchie del campionato cominciano a essere affidabili da novembre in poi. Fino alla seconda pausa della Nazionale c’è ancora l’onda lunga del campionato scorso, le sorprese, gli adattamenti e gli scatti più rapidi dai blocchi. Da ora in avanti invece le stagioni passate insegnano che è dove si vanno ratificando i rapporti di forza. Dove eravamo rimasti e cosa aspetta le protagoniste da qui a Natale?

Lazio alla prova scudetto, l’Inter cerca continuità

LAZIO – Scacco in 4 partite. Non c’è un osservatore, tifoso, avversario, che avesse pronosticato la migliore partenza di sempre della Lazio. Così come non ce n’è alcuno a cui non paia innaturale, detto che con il dovuto rispetto. Però tutto è possibile, pensate agli scudetti sorprendenti del Napoli di Spalletti e del Milan di Pioli (questo lo sarebbe x5). E’ già credibile pensare che la Lazio lotterà fino alla fine per la Champions. Ma per lo scudetto? Lo sapremo nelle prossime 4 partite: Lecce, Torino fuori, Atalanta e derby. Se la Lazio caverà almeno 9 punti e una prestazione competitiva nella stracittadina, allora a quel punto Gattuso saprà che la cosa è seria.

INTER – Incredibilmente al termine della serie terribile di 9 partite in un mese l’Inter ha tirato fuori le sue due migliori prestazioni della stagione, contro Feyenoord e Como, e per di più col fiato corto per gli infortuni. Qualcosa di innaturale, evidentemente dovuto agli schiaffi del derby. Se è stata una reazione o invece un rinsavire lo sapremo adesso. L’Inter è quella attesa dal ciclo peggiore fino a Natale, l’unica con 9 partite compresa la Supercoppa, ma a prescindere dai risultati il suo valore sarà definito dalla costanza di prestazione.

Roma a caccia del titolo d’inverno, quattro partite per il Milan

ROMA – La Roma ha una ragionevole ambizione di puntare a essere campione d’inverno, traguardo intermedio che le manca addirittura da 22 anni, secondo digiuno più lungo dopo i 39 anni passati tra il ’42 e l’81. C’è riuscita 6 volte, e di queste in 3 è arrivato lo scudetto. L’ultima volta non lo vinse, ma si nota altresì che la Roma vince lo scudetto solo quando è già stata campione d’inverno. Ok, ma perché può puntarvici? Perché il calendario dice Parma fuori, Monza, Bologna fuori, derby, Juve, Frosinone, Venezia fuori, Milan. Le partite in casa e la sicurezza del gioco di Gasperini rendono la Roma quella con la freccia accesa. E poi considerate una cosa: la Roma ha accorciato sulla testa con mezza squadra titolare fuori per infortunio; immaginate adesso che li recupera tutti…

MILAN – Anche per i rossoneri è uno scacco in 4 partite: ma a 5 punti di distacco della Lazio, è più che altro per capire di che pasta sono fatti finalmente. Dimentichiamo la versione ridicola in Europa League, ma in campionato hanno chiuso con la doppietta rassicurante derby-Genoa in trasferta. La frequenza è Frosinone, Cagliari fuori, Parma, Napoli fuori. Se arriveranno almeno 10 punti su 12, vorrà dire che il processo di crescita del Milan è avviato.

Juventus e Napoli, Spalletti e Allegri si giocano la panchina

JUVENTUS – Si fa sempre fatica a fidarsi della Juventus invece. Ma va sempre ricordato che in un campionato falcidiato dagli infortuni, la Juve è stata la più bersagliata. Però mentre Conte dispiega le sue ali sul trespolo che incombe, Spalletti sa che ogni pareggio farebbe rotolare tutto, vedi il 2-2 a Firenze. La Juve fino alla pausa di Natale ha Venezia, il supplizio a Como, Udinese, Monza, trasferta a Roma: 9 punti dei prossimi 15 sono il minimo sindacale, di meno vorrebbe dire l’inizio della fine di Spalletti.

NAPOLI – Allegri sta riscrivendo tutti i record di avvio negativo del Napoli nella storia recente ma nemmeno troppo recente, e pure così ha più avvocati difensori di Trump. Da qui a Natale il calendario è Torino, Sassuolo fuori, Lecce, Milan e Bergamo. Con il grottesco -14 dalla Lazio, il Napoli deve mungere non meno di 12 punti nelle prossime 5, e avrebbe fatto solo il suo dovere. Ne arrivassero di meno, Allegri si preparerebbe a confezionare un disastro ancora più clamoroso del tracollo Milan dell’anno scorso.