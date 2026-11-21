Un super gol di Scott McTominay regala al Napoli di Max Allegri 3 punti importantissimi contro un ostico Torino.

Dopo 2 gare senza successo, ko contro la Juventus e pari contro la Lazio, il Napoli di Max Allegri torna a vincere. Gli azzurri centrano i 3 punti in casa dove mancavano dalla sesta giornata quando arrivò un 3-0 contro il Frosinone. Dopo quella gara al Maradona gli azzurri avevano pareggiato 3-3 contro la Roma e pareggiato 1-1 contro la Lazio all’ottava e all’undicesima giornata. Un super gol di Scott McTominay regala i 3 punti al Napoli. Grande conclusione dalla distanza dello scozzese. Il Torino ha però messo paura ad Allegri con la traversa di Rolando Mandragora.

Napoli-Torino 1-0

4 minuti e subito McTominay va vicino al gol. Conclusione diagonale mancina dello scozzese, pallone a lato. Super chance Napoli al 9′. Tentativo respinto a Politano, ci prova McTominay, salva Ismajli. Al 26′ Hojlund sfiora il gol. Tiro incrociato del danese, miracolo di Perri. Toro pericoloso al 34′. Rrahmani salva su Adams. Ancora McTominay al 41′. Altro sinistro a lato. Super chance Torinio al 44′. Traversa colpita da Mandragora con una super conclusione dalla distanza.

Al 52′ ancora Torino vicino al vantaggio. Aboukhlal incrocia, Simeone sfiora la palla ma non insacca. Ancora Toro pericoloso 2 minuti dopo. Ci prova Vlasic, palla a lato. Occasione per Lang al 65′. Conclusione a giro. Para Perri. Al 73′ Lang recupera palla e inventa per McTominay che calcia dalla distanza. Palla all’angolino. 1-0 Napoli. Il centrocampista e la panchina del Napoli abbracciano Lang dopo i fischi del pubblico all’ingresso in campo. Nel finale occasioni al 85′ e al 86′ per il Torino con Zapata prima e Vlasic poi. Al 91′ Perri salva su Favasuli. Al 94′ spreca il 2-0 Lang. Finisce così, vince il Napoli.