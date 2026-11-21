Ripresa perfetta per i due club della capitale. La Lazio batte 3-0 il Lecce, successo 1-5 poi per la Roma in casa del Parma.

Un grande Tijani Noslin trascina la Lazio contro il Lecce nella 12^giornata di Serie A. Doppietta per la punta e gol di Davide Frattesi. Biancocelesti ora a 32 punti in classifica e comunque primi al netto di qualunque risultato dell’Inter. Vittoria anche per la Roma che si porta momentaneamente al 2^posto scavalcando proprio i ragazzi di Chivu che dovranno affrontare l’Atalanta. Super prestazione di Malen, autore di un poker, di Wesley, 3 assist per lui e di Mora che segna l’altra rete dei giallorossi. Protagonista anche Svilar.

Lazio-Lecce 3-0

25 sul cronometro Lazio avanti. Cross perfetto di Isaksen che trova Noslin, bravo di testa a sovrastare Siebert e a battere Falcone. Super Mandas al 38′ salva la Lazio. Doppia parata su N’Dri e Geubbels. 2-0 Lazio al 68′. Ancora Noslin. Filtrante di Doekhi per Floriani che mette al centro per Taylor, bravo di tacco a servire Noslin che controlla e batte Falcone, 2-0. Al 90′ è 3-0. Cancellieri di testa serve sulla corsa Frattesi che con un meraviglioso pallonetto batte Falcone per il tris. Al 94′ Gudmundsson trova il 4-0, l’arbitro annulla per fuorigioco. Vince 3-0 la Lazio.

Parma-Roma 1-5

39 sul cronometro e Roma che la sblocca. Cross di Lulli per Malen, l’olandese aggancia, supera Nesta Elphege e deposita alle spalle di Daffara per il vantaggio. Il Parma non si demoralizza e al 55′ fa 1-1. Elphege dopo una grande azione personale batte Svilar per l’1-1. E’ solo un’illusione per i ragazzi di Gila che da li crollano. 1-2 Roma al 68′. Cross di Wesley, liscio di Troilo e gol ancora di Malen. 3 minuti e al 71′ Mora fa 1-3, cross di Wesley respinto da Delprato, raccoglie il portoghese e fa +2. Tripletta Malen al 77′. Altro cross di Wesley on l’olandese che con un cucchiaio batte Daffara. Al 90′ è poker per Malen. Altro assist di Wesley con la punta che scarta Daffara e appoggia nella porta vuota.