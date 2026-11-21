Il Ct della Nazionale Femminile, Andrea Soncin, ha parlato a SportWeek del movimento calcistico femminile. Cosa fare per farlo crescere ulteriormente? “Dobbiamo provare ad alzare sempre di più il livello del prodotto, anche nella creazione di infrastrutture che possano rendere lo spettacolo più coinvolgente. Sappiamo bene che i nostri risultati possono accendere ancora di più i fari su tutto il movimento, però poi servono visione e progettualità. E ora vogliamo portare tutti al Mondiale. E nei sogni di tutte noi andare a giocare questo torneo in un paese iconico come il Brasile”.