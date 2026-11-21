Terminata la sosta è tornata la Serie A. Il Como dopo il ko contro l’Inter è tornato a vincere. Tre punti contro il Cagliari in casa.

Vince 2-0 il Como contro il Cagliari nella 12^giornata di Serie A. Padroni di casa che sbloccano la gara nel primo tempo con Jacobo Ramon e che raddoppiano nella ripresa con Lucas Da Cunha. Un successo pesante e che riporta, in attesa del Milan, i ragazzi di Fabregas al 4^posto in classifica. Dopo il ko contro l’Inter prima della sosta, quindi, il Como si è immediatamente riscattato. Ora la testa è proiettata alla Champions League e alla gara contro l’Aek Atente di martedì. Nel prossimo weekend ci sarà poi sempre in casa la Juventus in Serie A.

Como-Cagliari 2-0

24 sul cronometro e il Como passa in vantaggio. Cross perfetto di Couto e inzuccata di Ramon che anticipa Kofler e batte Caprile per l’1-0. Super chance Cagliari al 34′. Grande discesa di Daniel Maldini che in area serve Mendy. L’attaccante senegalese viene però chiuso da Jacobo Ramon.

Al 56′ è 2-0. Ancora Couto disegna un cross meraviglioso che trova pronto Da Cunha a centro area, colpo di testa e terzo gol stagionale per il francese capitano del Como. Como vicino al 3-0 al 76′. Cross di Kaiki da destra, Nico Paz e Douvikas mancano il pallone. Al 93′ traversa Como. Conclusione potente di Douvikas che Caprile manda sulla traversa. Murato poi Nico Paz. Finisce 3-0.