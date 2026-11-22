A Parma la Roma non ha solamente vinto.

Anzi stravinto, visto che si è tolta lo sfizio di segnare 5 gol in trasferta per la seconda volta consecutiva come contro l’Udinese. A Parma la Roma probabilmente è riuscito a cambiare le prospettive, i punti di vista, le aspettative e le valutazioni originarie.

L’Inter favorita e le rivali per lo Scudetto

Più o meno siamo tutti d’accordo già dall’estate che l’Inter è la principale favorita per lo Scudetto, per tutta una serie di motivazioni: continuità del percorso, ampiezza della rosa, qualità altissima dei suoi calciatori. In fondo è stata la stessa Inter a non nascondersi mai sull’argomento. E sempre in estate si cercava il competitor più credibile per contrastare un percorso che sembrava già scritto e scontato. Dalla lista Milan e Juventus non hanno mai fatto parte, ed è evidente perché le rose a disposizione non permettono di pensare al di là del quarto posto. Il Napoli al momento si è sabotato da solo e ha più problemi che certezze e la Lazio è uscita fuori a sorpresa. Sia chiaro: il primo posto è meritato. Resta la sensazione che è una squadra ‘corta’, cioè forte nei 13-14 ma povera per profondità e risorse extra dalla panchina.

La Roma di Gasperini cambia le gerarchie

La Roma sin dalla prima giornata ha messo in mostra enormi potenzialità, costruite con un anno di lavoro (il primo di Gasperini) e un mercato adatto alle esigenze. Da cui la squadra è uscita parecchio rinforzata. Percorso clamoroso, con qualche intoppo in Champions League, fino a Parma. Dove le prospettive ora sono diverse. Siamo sicuri che non sia l’Inter a dover inseguire la Roma e viceversa? Occhio, perchè questa certezza condivisa e diffusa ad agosto inizia a vacillare a novembre a ridosso del Natale. Perché la Roma è da Scudetto. Punto. Senza girarci intorno.

A Parma, contro un avversario ampiamente inferiore, non è il numero dei gol segnati a sorprendere. Ma è come la Roma ha vinto. Con intelligenza, maturità, certezze e consapevolezze. A volte si fa male da sola perché si specchia troppo. Anzi, è troppo sicura di sé. Però poi ha la capacità e la forza mentale di saper invertire l’onda negativa in positiva. Gasperini può contare su calciatori tutti dello stesso livello, e alcuni li ha portati lui ad altezza dei top. E questo è un merito enorme.

Malen da record, la Roma è da Scudetto

Malen è da prima pagina, impossibile non fare altrimenti. Troppo forte, era da anni e anni che non si vedeva un attaccante del genere impattare in poco tempo e in una grande squadra in così poco tempo. Impressionante non tanto la regolarità con cui segna ma come segna: dà opportunità, da attaccante di razza, di testa, destro, sinistro. E con colpi di classe assoluta. Uno così in A non si vedeva da tempo.

La Roma costruisce le proprie fortune insieme a lui, uno che in nemmeno un anno ha messo insieme numeri da record. Tripletta al Pisa, tripletta alla prima di questa stagione alla Fiorentina, poker al Parma. What else? Un altro paio di cose belle sparse, come il fatto di avere messo insieme più gol – cioè 12 – che presenze, 11. Solo applausi alla Roma, non più avversario più credibile dell’Inter per lo scudetto. Ma da adesso in poi candidata, altrettanto credibile, per lo scudetto.