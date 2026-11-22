Termina 1-1 la gara del Dall’Ara tra il Bologna di Palladino e l’Udinese di Zanetti. Vince 0-2 il Genoa di De Rossi contro il Sassuolo di D’Aversa.

Un gol per tempo, un gol a testa. Bologna-Udinese finisce 1-1. Sono i padroni di casa a sbloccare il match al 43′, a segnare il vantaggio è Nadir Zortea. Nella ripresa è un errore proprio del difensore ex Cagliari a spianare la strada a Nicolò Zaniolo per l’1-1 finale. Finisce 0-2 la gara tra il Sassuolo e il Genoa. Doppietta del centravanti montenegrino Osmajic. Successo pesante per De Rossi che sale a 16 punti. Resta a 8 il Sassuolo. Prima sconfitta all’esordio per Roberto D’Aversa.

Bologna-Udinese 1-1

43 sul cronometro e Bologna in vantaggio. Zortea è bravo e lesto ad anticipare tutti nell’area dell’Udinese trovando la rete dell’1-0, dopo un cross di Theate che era stato servito da Cambiaghi. Nella ripresa Zortea sbaglia lo stop e lancia involontariamente il contropiede dell’Udinese. Zaniolo si immola e davanti a Skorupski non sbaglia 1-1. Grande gol dell’attaccante bianconero.

Sassuolo-Genoa 0-2

26 sul cronometro e Genoa in vantaggio. Dal rilancio di Bijlow nasce l’azione del gol di Osmajic di esterno destro che finisce all’angolino lontano dopo l’assist di Traoré. Un pallone e un gol per la punta del Genoa. Al 38′ è 2-0. Errore folle di Candé che perde il pallone, Messias ne approfitta e mette in mezzo per Osmajic che è nel posto giusto e spinge la palla in porta. 0-2.