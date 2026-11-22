Il Gran premio di Las Vegas risulta divertente e spettacolare nonostante il mondiale sia già stato assegnato, in casa Ferrari accade di tutto.

Questa notte nel gran premio di Las Vegas è accaduto di tutto. A vincere è stato uno straordinario Max Verstappen, seguito dal duo Mclaren composto da Lando Norris e Oscar Piastri. In casa Ferrari è successo di tutto. Hamilton e Leclerc non avendo ritmo, hanno iniziato per varie fasi della gara a lottare vivamente tra di loro e nel finale purtroppo è arrivato il contatto tra i due, dove l’inglese si è girato e il monegasco ha preso dieci secondi di penalità. A far rumore non è stato però il risultato sportivo, ma la lotta interna aspra e dura tra i 2 piloti della rossa, già purtroppo recidivi di ciò. Nella notte americana però si è raggiunto l’apice, con Vasseur che ha sottolineato di come la situazione ora è diventata ingestibile e dovranno essere presi provvedimenti. Quello che si sta vivendo ha purtroppo dell’assurdo. La mossa di prendere Hamilton e affiancarlo a Leclerc é stata come mettersi a giocare con una bomba orologeria e in ottica 2027 questa situazione può essere solo deleteria. La Ferrari ora è chiamata ad agire e a raddrizzare questa coppia piloti che ad oggi è stata si, esplosiva, ma per loro stessi e non per il team.

Le parole di Vasseur

Su quello che è accaduto in pista si è espresso il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur che ai microfoni di Sky Sport F1 Italia ha parlato così dopo la gara: “Sanzioni? Prenderemo provvedimenti. La situazione tra di loro è diventata umanamente ingestibile.” Interrogato anche su Leclerc, Vasseur si è espresso così: “Il comportamento di Leclerc è totalmente in accettabile, gli avevamo detto di non superare, non si può rovinare il lavoro di 2000 persone.” Si attenderanno quindi decisioni importanti sui due piloti della Ferrari da parte della dirigenza.