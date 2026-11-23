Giovanni ti invia una mail e allega il programma di 25 pagine. Solo 25? Si, rispetto a giugno mica può cambiare il programma.

Ha ragione. Se siamo dei pagliacci che andiamo al voto ogni 6 mesi può solo rinfrescarti la memoria. Ti scrive con garbo ed eleganza, si firma Giovanni e addirittura ti lascia il suo numero di telefono personale. Sulle relazioni Malagò non ha eguali.

Adriano ti manda una mail, allega il programma di 60 pagine, testi impaginati meglio da Adriano che da Giovanni, la forma è diversa. Più distanza e meno amichevole. Cambia poco. Leggiamo i programmi di entrambi e notiamo che ci sono tante belle frasi, pagine scritte bene, analisi dei punti di ogni componente ma manca la sostanza.

Mercato interno, prezzi del settore ospiti e campionato Primavera

Volete sapere cosa manca? Ve lo dico io. Lo farò per punti, senza argomentare. La gente si stanca e non legge troppo. Bisogna essere schematici.

Stop alle fideiussioni sul mercato per acquisto dei calciatori italiani. Mettiamo le fideiussioni sugli stranieri e liberiamo gli italiani. Vedrete il boom che avremo nel mercato interno Un tetto al costo del settore ospiti. Prezzi bloccati in A e B. In C si fa già. Massimo 35 euro per la serie A, 25 per la B e 15 per la C. Quando daremo un servizio decente negli stadi alzeremo i prezzi. Incentivi fiscali (serve il Governo) o agevolazioni tra Leghe se prendiamo in A giocatori dalla B e in B se prendiamo giocatori dalla C. Abbassare subito l’età del campionato Primavera

Procuratori, extracomunitari, FVS e multiproprietà

Consentire ufficialmente ai procuratori di avere gli allenatori come assistiti. Già lo fanno ma di nascosto, a questo punto regolamentiamo il settore. Blocchiamo le procure. Massimo 8%. Metà paga la società, metà paga il calciatore. Se, però, la società non paga, punti di penalizzazione. Gli agenti devono vivere e lavorare e non inseguire i pagamenti delle fatture. Però non possono essere gli agenti più ricchi dei Presidenti. Che siano francesi, olandesi o congolesi al calcio italiano non può interessare la differenza tra stranieri. E’ folle che in serie C non si possano tesserare gli extracomunitari mentre in serie D ne puoi tesserare 2. I club hanno meno appeal sul mercato internazionale. Subito 2 extracomunitari. Tanto o hai 10 francesi o 8 spagnoli e 2 africani a noi, come Nazionale, cambia poco. Stop al ridicolo FVS in serie C. Una pagliacciata, non è calcio. Risparmiamo i 2.5 min di euro. Diamoli in beneficenza oppure premiamo chi lavora bene con strutture e giovani. Rivedere le multiproprietà. Con la regola attuale andrebbero abolite. Le società e piazze di pari livello (o giù per lì) non possono avere lo stesso proprietario. Napoli e Bari NO. Salerno e Lazio NO. Lazio e Reggio Calabria NO. Ora possono sembrare distanti anni luce ma la Reggina può sognare la serie A, cosa che ha già fatto alla grande. Si alla multiproprietà tra grande club e piccolo club. Agevolazioni anche per i tesseramenti. Hai un doppio vantaggio: sia per il grande club che per il piccolo club.

Serie D, Nazionali giovanili e accesso a Coverciano

Abolizione di un girone in serie D. 8 bastano. 8 promosse dirette, poi la nona deve uscire dal play off. 8 partecipanti, quelle che vincono il primo play off del proprio girone. Poi play off nazionale e una promossa in C. Maggiore visibilità alle Nazionali giovanili. L’Italia non è solo la maggiore e l’Under 21. Dall’Under 20 in giù siamo forti e i ragazzi hanno bisogno di visibilità, non di essere nascosti. Stop all’obbligo di Under in serie D. Devono giocare i calciatori forti non i giovani. Stop al minutaggio in serie C. Se il giovane è forte gioca. Non deve giocare perché porta soldi. Liberate Coverciano. Se un allenatore è bravo deve andare avanti e prendere il patentino. Per fare l’allenatore oggi devi essere o un ex calciatore di serie A o amico dell’amico. Più meritocrazia se sei un bravo allenatore.

Dodici punti semplici. Nei programmi elettorali neanche l’ombra.