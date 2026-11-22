Vince 5-1 il Milan contro il Frosinone. 5 gol e 5 marcatori diversi, autogol di Calvani, Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic. Gol di Masini per il Frosinone.

Netto successo del Milan. 4 minuti e Calvani beffa Palmisani 1-0. Al 19′ Goncalo Ramos tutto solo in area firma il raddoppio. Passano 6 minuti e l’ex Genoa Masini è bravo a battere Maignan 2-1. Nella ripresa pronti-via e Jashari segna il gol del 3-1. Al 60′ il subentrato Cisse firma il gol del 4-1. 8 minuti e al 68′ è Pulisic a chiudere in contropiede definitivamente i giochi. Milan che si porta a 27 punti in classifica a +1 sul Como 5^. Rossoneri 4^ a -5 dalla vetta dove c’è la Lazio.

Milan-Frosinone 5-1

Pronti via e Milan in gol. Prima rischia con Masini che colpisce l’incrocio ma poi segna. In ripartenza è sfortunato Calvani che batte Palmisani, autogol e 1-0. Altro contropiede e altro gol. Ramos servito da Rabiot non sbaglia. 2-0 Milan. Al 25′ reazione di orgoglio di Masini e del Frosinone. L’ex Genoa batte Maignan, 2-1. Pronti-via e Jashari lanciato a campo aperto batte Palmisani 3-1. Altra ripartenza e altro gol, Moreira serve Cisse che non sbaglia, 4-1. 5-1 finale fissato poi da Pulisic ancora in ripartenza.