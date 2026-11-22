Al termine di una gara pirotecnica finita 4-4 l’Inter non riesce a rispondere a Lazio, Roma, Milan e Como. Nerazzurri avanti sempre e ripresi allo scadere.

L’Inter domina per lunghi tratti e spreca il successo contro l’Atalanta. Tre volte avanti di 2 gol, 0-2, 1-3 e 2-4 i nerazzurri non riescono a vincere. Tripletta di Pio Esposito e gol di Sucic per l’Inter. Dall’altra parte in gol Elmas, De Ketelaere (doppietta) e Kessié. Dopo la sosta l’Inter non riparte lanciata e viene superata dalla Roma. Ora lo Stoccarda in Champions League per riprendere a correre in Europa. L’Atalanta tornerà invece in campo in Conference League, pronta la sfida al Borac Banja Luka.

Atalanta-Inter 4-4

Termina 4-4 la gara di Bergamo tra Atalanta e Inter. 16 sul cronometro e Pio Esposito fa 0-1. Barella mette in mezzo dove l’attaccante raccoglie e calcia battendo Sportiello per il vantaggio Inter. Al 32′ è 0-2. Corner di Dimarco e colpo di testa ancora di Pio Esposito, bravo a fare 0-2. Atalanta che la riapre al 35′. Elmas prima si calcia addosso poi raccoglie e accorcia. Al 52′ è 1-3. Pio Esposito servito da Thuram batte ancora Sportiello, prima tripletta in carriera per lui. Atalanta che la riapre al 73′. Corner di Zalewski e colpo di testa di De Ketelaere 2-3. 77′ 2-4. Fallo di mano di Zappacosta e rigore. Dal dischetto Sucic non sbaglia. Al 81′ è 3-4, ancora De Ketelaere. Il belga riceve in area e calcia forte sotto la traversa. 4-4 al 91′. Fallo di mano di Bastoni e rigore. Dal dischetto Kessié non sbaglia.