Carlos Alcaraz ha vinto le ATP Finals 2026 battendo in due set Alexander Zverev: è il primo successo in carriera nel torneo per lo spagnolo.

Poco più di due ore per scrivere una nuova pagina di una carriera già da leggenda. Carlos Alcaraz ha trionfato per le prima volta alle Atp Finals di Torino, lo ha fatto battendo in due set con i parziali di 6-2/7-6 Alexander Zverev.

Carlos, il Maestro

Una masterclass dello spagnolo che è diventato il più giovane della storia, a 23 anni e 6 mesi, a completare il Career Grand Slam e vincere il torneo dei maestri. Il classe 2003 si è unito ad un club molto ristretto formato da Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Un successo ad uno spagnolo mancava dal 1998 quando a vincere ad Hannover fu Alex Corretja. Alcaraz è il terzo a riuscirci, dopo l’ex numero due catalano e Manuel Orantes. Lì dove nemmeno Rafa Nadal era riuscito ad arrivare.

Per Alcaraz, quello di ieri, è anche il 30° titolo in carriera e, come Jannik Sinner, il sesto stagionale.

Il match

L’avvio di partita è già un segnale: Alcaraz ha tre palle break nel game di apertura, ma Zverev riesce ad annullarle. Lo spagnolo però non sbaglia nel terzo dove piazza il primo break. Nel quinto game, Alcaraz vola sul 4-1, Zverev però reagisce e riesce a ridurre lo svantaggio strappando il servizio all’avversario. Lo spagnolo, poi, conquista il terzo break nel settimo game e in quello successivo chiude il set sul 6-2. Nel secondo parziale, come nel primo, il break dello spagnolo arriva nel terzo game.

Per il controbreak del numero uno bisogna attendere l’ottavo game in cui Zverev si porta sul 4-4. Il set scorre e si decide al tie break. Alcaraz annulla due set point a Zverev, che commette poi un errore di rovescio riportando tutto in parità. Il tennista murciano sfrutta il secondo match point a proprio favore e chiude con una rasoiata di rovescio ad uscire.

Le parole dei tennisti

Al termine del match Alcaraz ha scritto sulla telecamera “Tre C” spiegando poi a cosa abbia dovuto affidarsi per vincere il match: “In finale, ho dovuto fare appello alle tre C che mi ha insegnato mio nonno: principi che applico in ogni partita e in ogni allenamento. Lui mi sta guardando, e gli mando un bacio. Stanno per ‘cabeza, corazon y cojones’ (testa, cuore e carattere).”

Lo sconfitto, Zverev, ha riconosciuto la forza dell’avversario: “Credo che per batterlo tu debba essere non al 100%, ma al 110%, e giocare una partita perfetta. Non sono riuscito a farlo. Va bene così. Ho perso contro un ottimo giocatore“.

Testa alla Coppa Davis

Più forte delle fasciature e delle bende di Torino, Carlos Alcaraz ha conquistato il quarto trofeo in 55 giorni dopo Tokyo, Vienna, e Parigi. Lo spagnolo ha messo in bacheca uno dei pochi trofei che ancora gli mancava e ora l’attenzione si sposta a Bologna dove arriverà in giornata. La Coppa Davis è alle porte e la Spagna sogna il trionfo con il talento e il sorriso di Carlos Alcaraz, pronto a scrivere nuove pagine di una carriera già da leggenda.