Cesc Fabregas, tecnico del Como, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Champions, si è anche soffermato sui cambiamenti del mondo del calcio, con un focus particolare sulla direzione del calcio italiano: “Si va da un’altra parte, non verso il catenaccio di una volta. Sta cambiando, è pure merito degli arbitri. Fischiano meno, se qualcuno va a terra e non hai fallo non ti fischiano, ora è così. Bisogna stare attenti. C’è meno tempo di recupero anche. È stata una scelta incredibilmente positiva, soprattutto per il calcio italiano. Sta dando uno spettacolo incredibile. Il campionato italiano sta diventando tra le 2-3 più grandi d’Europa”, ha detto Fabregas alla vigilia della sfida contro l’AEK Atene.