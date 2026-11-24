TCW EXTREME RESOLUTION 2026: IL SECONDO EVENTO STAGIONALE TRASFORMA LA TCW ARENA CON STIPULAZIONI ESTREME E LA DECISIONE DEI FAN.

La Total Combat Wrestling è pronta ad aprire nuovamente i cancelli della TCW Arena per il secondo e attesissimo appuntamento stagionale. Sabato 28 novembre 2026 (apertura porte ore 20:00), il Centro Sportivo Pertini di Cornaredo (Milano) ospiterà TCW Extreme Resolution 2026, uno show che si preannuncia il più estremo dell’anno, caratterizzato da novità assolute e dall’interazione diretta del pubblico. I biglietti sono già in vendita online su oooh.events, dopo aver registrato il record all-time per le vendite della promozione Early Bird. I pacchetti disponibili includono il Singolo Intero a 18€, il Tag Team Pack (15€ cad.) e lo Stable Pack (12,50€ cad.), mentre la sera dell’evento il costo in cassa partirà da 20€.

TCW Resolution, la Card

La Rivoluzione del nuovo General Manager e il “Death Vote” Il volto della TCW sta mutando sotto la direzione tecnica del nuovo General Manager, Mefisto (ex Rock ‘n Brawl), il quale ha introdotto l’iniziativa “Death Vote – Scrivi il Destino”. Per la prima volta nella storia della federazione, i fan sono stati chiamati a votare tramite le storie Instagram ufficiali della TCW per decidere avversari, arbitri speciali e stipulazioni della card di Extreme Resolution. Dopo 72 ore di votazioni intense, la voce dell’arena si è tradotta nei seguenti verdetti ufficiali:

1)TCW Revolution Title Match (Submission): Dottor Strike ha sbaragliato la concorrenza nei sondaggi (battendo William Wolf e Matheo Navarro) e affronterà il campione Luke Zero per il titolo in un incontro basato unicamente sulle sottomissioni.

2)TCW 4T Titles Match (Table Match): L’Extreme Team difenderà i titoli di coppia contro Didò e Rocco Gioiello. Il pubblico ha preferito il Table Match (dove vince chi sfonda un tavolo con l’avversario) scartando le opzioni Neon Match e First Blood.

3)TCW No Limits Title Match (Strap Match): Il degenerato e tossico rapporto tra Eden e Smiley culminerà in uno Strap Match, stipulazione fortemente voluta dai fan rispetto al Lumberjack o all’Handcuff Match, che legherà letteralmente i due atleti con una cinghia di cuoio utilizzabile come arma.

4)Revolution Title #1 Contender Match (Special Referee: Luke Zero): Mocioman affronterà Rafael Belmont per decretare il prossimo sfidante al titolo. I fan hanno scelto di affidare il ruolo di arbitro speciale al campione in carica Luke Zero (anziché a Corvo Bianco o Stefano Benzi).

5)La card annovera inoltre la sfida secca tra Il Marchese e Tilikum. L’Inedito e Brutale “Revolver X Match” per il Titolo Rebel A sorpresa, la direzione ha annunciato un formato mai visto prima nel wrestling italiano: il Revolver X Match. Valido per il Rebel Championship, si tratta di un incontro a sei uomini a eliminazione (per schienamento o sottomissione) senza squalifica, in cui i lottatori potranno portare con sé un oggetto contundente.

Gli unici due atleti a iniziare la contesa al centro del ring saranno il campione in carica, Jacob Joke, e l’orso del wrestling italiano, Ursus. Gli altri quattro sfidanti misteriosi saranno rinchiusi in casse sigillate agli angoli esterni del quadrato. Ogni tre minuti un sistema simile al tamburo di un revolver si attiverà: al suono dello sparo, una cassa si aprirà liberando il rispettivo lottatore. Una menzione speciale va riservata a Black Ice (Mr. Re-Bell), attuale possessore della Golden Re-Bell che garantisce una title shot per il Titolo Rebel: con il tempo in scadenza e il campione Jacob Joke duramente impegnato nel Revolver X Match, la minaccia di un incasso non è mai stata così reale. La Total Combat Wrestling invita il pubblico e gli appassionati a non perdersi la storia che si scriverà sul ring il prossimo 28 novembre.

I biglietti

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti:

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