Spalletti, la settimana del giudizio non alla pari. Fenomeno Pio e se ci fosse un caso all’Inter?

La Juventus entra nella settimana più importante della stagione con la sensazione di giocarsi molto, forse tutto.

Luciano Spalletti arriva alla trasferta di Como sotto pressione dopo la partita contro il Venezia, ma il tecnico bianconero non affronterà questo esame ad armi pari.

Tra errori, infortuni e un calendario discutibile, il margine per sbagliare è ormai ridotto al minimo, prima ci sarà l’omonima Nicosia, ma francamente non si può pensare ai ciprioti, che comunque hanno più punti del Milan in Europa League, senza considerare le fatiche potenziali che porteranno alla trasferta di Como.



Contro il Venezia formazione e parole da rivedere

La vittoria non può cancellare ogni dubbio, contro il Venezia, Spalletti ha probabilmente sbagliato alcune scelte iniziali, presentando una Juventus poco equilibrata e meno brillante del previsto, la squadra ha concesso troppo e ha faticato prima di trovare le giuste distanze.

Anche alcune parole pronunciate nel post partita sono sembrate discutibili, in un momento così delicato servirebbe trasmettere compattezza, responsabilità e piena consapevolezza della situazione, non lamentarsi della mancanza della punta fisica, Spalletti lo ha avallato il mercato, oppure no? Lo conosceva Kolo Muani? Oltretutto aveva già giocato alla Juventus non era uno sconosciuto, non può permettersi messaggi interpretabili o dichiarazioni che rischiano di aumentare la confusione.

Spalletti deve guidare il gruppo e proteggerlo, ma anche riconoscere gli errori, la pressione è inevitabile: quando alleni la Juventus, vincere una partita non basta se la prestazione lascia troppe domande, la Juventus è sesta, non in una posizione accettabile e il primo tempo contro il Venezia è stato osceno.

A Como la Juventus si gioca tutto

La trasferta di Como può rappresentare uno spartiacque, la Juventus deve convincere per continuare a inseguire la zona Champions, sicuramente non perdere per evitare che il distacco diventi ancora più preoccupante.

Non sarà soltanto una questione di risultato, servirà una squadra capace di imporre personalità, ritmo e intensità, senza aspettare di andare in difficoltà prima di reagire, Spalletti dovrà scegliere una formazione credibile, evitando esperimenti e puntando sui giocatori che offrono maggiori garanzie fisiche e mentali, serve una squadra che lotti con personalità, perchè Fabregas farà di tutto per giocarsi la partita sui binari che conosciamo, basta vedere le ultime due sfide con i lariani.

La Juventus si gioca tanto, ma non parte alla pari, gli infortuni hanno limitato le rotazioni e ridotto le alternative, costringendo il tecnico a utilizzare spesso gli stessi uomini, ma non solo…

Due giorni di riposo in meno: possibile che non esistessero alternative?

C’è poi il tema del calendario, la Juventus arriva alla partita con due giorni di riposo in meno a causa della Coppa Italia. Una differenza significativa in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati e da una rosa già condizionata dalle assenze. Milan e Atalanta giocano lunedi dopo la coppa, perchè la Juventus no? Risposta la sappiamo, c’è la Coppa Italia.

È legittimo chiedersi se non fosse possibile individuare una soluzione diversa, Como e Juventus non avrebbero potuto giocare in Coppa Italia in un’altra giornata, garantendo una preparazione più equilibrata alla sfida di campionato?

La Juventus dovrà evitare di trasformare il calendario in una giustificazione preventiva, ma il problema resta, chiedere spettacolo, intensità e risultati a una squadra che recupera meno degli avversari significa non metterla nelle stesse condizioni di partenza, Spalletti ha dunque delle responsabilità, ma anche due alibi concreti: gli infortuni e un recupero insufficiente, non cancellano gli errori, ma devono essere considerati nel giudizio complessivo.

Per Spalletti, invece, la situazione è opposta: poche alternative, poco riposo e una partita che può decidere il futuro della stagione. A Como arriverà il giudizio del campo. Un giudizio che dovrà tenere conto degli errori, ma anche delle condizioni nelle quali la Juventus è stata costretta a preparare la sua settimana più importante.

Pio Esposito, adesso sei davvero un top

In questa fase emerge con forza anche Pio Esposito, dopo i gol in nazionale, eccolo protagonista in nerazzurro come non mai, il giovane attaccante ha compiuto un salto di qualità evidente: non è più soltanto una promessa, ma un calciatore capace di incidere, segnare e assumersi responsabilità importanti, ora può essere considerato un top. La crescita tecnica è stata accompagnata da quella caratteriale: Pio attacca la profondità, protegge il pallone, lavora per la squadra e dimostra una sicurezza sempre maggiore sotto porta.

L’Inter si ritrova così con una risorsa straordinaria, ma anche con una situazione da gestire attentamente.

E se nascesse un caso Lautaro?

Quando un giovane attaccante cresce in questo modo, gli equilibri possono cambiare rapidamente, Lautaro Martinez rimane il capitano, il leader e il riferimento offensivo dell’Inter, ma Pio Esposito sta reclamando spazio con le prestazioni, se il giovane dovesse continuare a segnare e risultare decisivo, potrebbe aprirsi un vero dibattito sulle gerarchie. Non necessariamente uno scontro, ma certamente una questione tecnica: chi deve giocare? E soprattutto, quanto a lungo sarà possibile considerare Pio soltanto un’alternativa?

Il rischio di creare un “caso Lautaro” non esiste solo per chi, come al solito vuole vedere solo certe cose, oggi Thuram non si può togliere perchè è in grande spolvero ed allora chi deve stare fuori? La risposta è automatica…