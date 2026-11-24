Clamorosa decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport: accolto il ricorso della Federcalcio senegalese, annullato il 3-0 a tavolino assegnato al Marocco. Torna valido il risultato della finale, vinta dal Senegal per 1-0.

La Coppa d’Africa 2025 torna nelle mani del Senegal. A mettere fine alla lunga controversia sulla finale contro il Marocco è stato il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che nella giornata di martedì 24 novembre 2026 ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione calcistica senegalese, ribaltando la precedente decisione della Confederazione Africana di Calcio (CAF).

La sentenza annulla il verdetto della commissione d’appello della CAF, che il 17 marzo aveva assegnato al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino, dopo aver dichiarato il Senegal sconfitto per forfait. Il TAS ha invece ripristinato la decisione iniziale degli organi disciplinari della CAF, confermando il risultato maturato sul campo: Senegal-Marocco 1-0 dopo i tempi supplementari.

La finale di Rabat e le polemiche sul rigore

La partita, disputata il 18 gennaio a Rabat, era stata caratterizzata da momenti di grande tensione nel finale dei tempi regolamentari.

Dopo l’assegnazione di un calcio di rigore al Marocco, i giocatori del Senegal avevano temporaneamente abbandonato il terreno di gioco per protestare contro la decisione arbitrale. La partita era rimasta interrotta per circa 15 minuti, prima che la squadra senegalese tornasse in campo.

Dal dischetto, Brahim Diaz aveva fallito l’occasione per portare in vantaggio i padroni di casa. Nei tempi supplementari era arrivato il gol decisivo di Pape Gueye, che aveva consegnato al Senegal la vittoria per 1-0 e il titolo continentale.

Perché il TAS ha dato ragione al Senegal

Il nodo centrale della controversia riguardava proprio l’interruzione della finale e il successivo ritorno in campo della nazionale senegalese.

La CAF, attraverso la propria commissione d’appello, aveva ritenuto che l’abbandono temporaneo del terreno di gioco costituisse una violazione del regolamento, disponendo la sconfitta a tavolino del Senegal.

Il TAS ha invece accolto la tesi della federazione senegalese, considerando determinante il fatto che l’arbitro avesse autorizzato la ripresa della partita e consentito che la finale arrivasse regolarmente al termine.

La decisione arbitrale sullo svolgimento della gara non poteva essere successivamente ribaltata in assenza dei presupposti necessari per intervenire sul risultato sportivo.

Marocco, addio al titolo: resta la possibilità di un ricorso

Con questa sentenza il Marocco perde il titolo che gli era stato assegnato a tavolino dalla CAF, mentre il Senegal torna ufficialmente campione d’Africa 2025.

La decisione del TAS chiude la controversia sul merito sportivo della finale. Resta tuttavia teoricamente possibile un ricorso davanti al Tribunale federale svizzero, che può intervenire soltanto per specifiche questioni procedurali e non rappresenta un nuovo giudizio sulla partita.

Dopo oltre dieci mesi di polemiche, ricorsi e tensioni istituzionali, il verdetto è arrivato: la Coppa d’Africa 2025 è del Senegal, che si vede finalmente riconosciuta la vittoria conquistata sul campo contro il Marocco.