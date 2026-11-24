Brutte notizie per Cristian Chivu: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per il centrocampista turco. Salterà almeno sette partite, con la Supercoppa nel mirino per il rientro.
L’Inter perde Hakan Calhanoglu per circa un mese. Gli esami strumentali effettuati nella mattinata di martedì 24 novembre hanno confermato il problema muscolare accusato dal centrocampista turco durante la sfida contro l’Atalanta.
Il club nerazzurro ha comunicato che gli accertamenti, svolti presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.
I tempi di recupero sono stimati in circa tre-quattro settimane. Una tegola per Cristian Chivu, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti nello scacchiere nerazzurro in una fase particolarmente intensa della stagione.
Calhanoglu, quando è previsto il rientro
Il centrocampista si era fermato domenica 22 novembre durante la partita contro l’Atalanta, lasciando il campo al 33′ del primo tempo.
Dopo gli esami è arrivata la conferma dello stop: Calhanoglu dovrà osservare alcune settimane di riposo e lavoro personalizzato prima di poter tornare a disposizione.
L’obiettivo dello staff medico e tecnico dell’Inter è recuperarlo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, in programma il 22 dicembre a San Siro.
Naturalmente, il rientro dipenderà dall’evoluzione del problema muscolare e dalle risposte del giocatore durante il percorso di recupero.
Le partite che salterà Calhanoglu
L’assenza del regista turco costringerà Chivu a rivedere le proprie scelte per almeno sette appuntamenti tra campionato, Champions League e Coppa Italia.
Ecco le partite che Calhanoglu dovrebbe saltare:
- Inter-Stoccarda – Champions League, 25 novembre
- Inter-Genoa – Serie A, 28 novembre
- Inter-Genoa – Coppa Italia, 1 dicembre
- Frosinone-Inter – Serie A, 5 dicembre
- Borussia Dortmund-Inter – Champions League, 9 dicembre
- Inter-Torino – Serie A, 13 dicembre
- Lecce-Inter – Serie A, 18 dicembre
La speranza nerazzurra è di ritrovare il centrocampista per l’appuntamento del 22 dicembre contro la Lazio, valido per la finale di Supercoppa.
Chivu studia le alternative: chi sostituirà il turco?
L’assenza di Calhanoglu rappresenta un problema importante per l’Inter. Il turco è il riferimento della costruzione del gioco nerazzurro, grazie alla sua capacità di dettare i tempi, gestire il possesso e verticalizzare verso gli attaccanti.
Tra le alternative a disposizione di Chivu c’è Petar Sucic, che ha già avuto spazio nella sfida contro l’Atalanta. Anche Piotr Zielinski rappresenta una soluzione importante, compatibilmente con le sue condizioni fisiche.
Per l’Inter si apre quindi un periodo delicato, nel quale sarà fondamentale trovare equilibrio e continuità anche senza il proprio regista titolare.
La priorità è recuperare Calhanoglu senza correre rischi: la Supercoppa del 22 dicembre è già cerchiata in rosso sul calendario nerazzurro.