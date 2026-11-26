Non abbiamo risparmiato le critiche a Ruben Amorim dopo le sconfitte sanguinose in Europa, a testimonianza che qui non si fanno sconti né si parla a convenienza.

Ma a oggi, il bilancio dei primi mesi rossoneri dell’allenatore portoghese è in netto attivo, sia da un punto di vista calcistico, che mediatico.

La classifica, lo spogliatoio e il gioco: il Milan di Amorim cresce

Prima di tutto, parla la classifica: oggi il Milan tanto vituperato ha solo due punti in meno della grande corazzata Inter. Ma ridurre tutto ai risultati, sarebbe una visione anacronistica, più da Allegri che da Amorim.

E allora sono diversi gli aspetti da sottolineare, partendo dal modo in cui sta gestendo lo spogliatoio: non promette minuti e presenze, ma sincerità e correttezza. E questo i giocatori glielo riconoscono: dopo anni di polveriere, oggi c’è un ambiente sano.

Poi, il gioco, che pian piano sta fiorendo: nonostante abbia rifiutato con modestia l’etichetta di Amorim-ball, dando meriti solo ai giocatori, è evidente che la visione che Gerry Cardinale aveva intravisto al momento di sceglierlo sta piano piano prendendo forma.

Il feeling con l’ambiente e la comunicazione: Ruben ha conquistato Milano

Da non sottovalutare anche il perfetto “fit” con l’ambiente: Amorim è riuscito persino a smontare il principio del Milan ai Milanisti, perché lui, nato a Lisbona, sembra essere a Milanello da una vita per come si muove con chi lavora tutti i giorni nel vero cuore pulsante del club.

E infine, non scontato, l’abilità al microfono. Dovrà iniziare presto a cimentarsi con l’italiano, ma nel frattempo non sbaglia una dichiarazione, né nei contenuti né nella forma. Mai banale, sempre misurato e profondo.

Se i Milanisti mesi fa avevano qualche timore, pur fondato specie sulla base dell’esperienza United, oggi sono più sereni: Ruben Amorim è il giusto presente per il progetto del Milan. Ma soprattutto, sembra davvero essere quella guida adeguata al futuro ambizioso che Gerry Cardinale sta preparando per il popolo rossonero.