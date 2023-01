Hamilton-Leclerc, il duello è fuori pista: la decisione lascia i tifosi senza parole. I due piloti si preparano alla nuova stagione di Formula 1

Prosegue il conto alla rovescia di addetti ai lavori, osservatori e soprattutto appassionati di Formula 1. Il Mondiale 2023 si avvicina a grandi passi, manca ormai meno di un mese e mezzo al primo semaforo verde della nuova stagione e l’attesa si fa febbrile soprattutto per capire se e come Mercedes e soprattutto Ferrari siano riuscite a colmare il gap accumulato nei confronti della Red Bull e di Max Verstappen, capaci di dominare in lungo e in largo nel 2022.

Il Mondiale scatterà a tutti gli effetti domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain, la prima di un’annata che dalle parti di Brackley e Maranello sperano sia molto più incerta e combattuta della precedente. Una settimana prima, sempre sulla pista di Sakhir, si svolgerà la consueta e tradizionale tre giorni di test pre-stagione. I piloti dunque si stanno godendo adesso gli ultimi giorni di relax in attesa di tornare a concentrarsi esclusivamente sulla pista.

Com’è noto, molti piloti di Formula 1 amano nel loro tempo libero cimentarsi in altre attività sportive. Da atleti di altissimo livello, molti di loro se la cavano piuttosto bene in molte altre discipline. Si sa ad esempio che i due grandi protagonisti del duello mondiale del 2021, Hamilton e Verstappen, si disimpegnano piuttosto bene con il pallone tra i piedi. Altri restano nell’ambito degli sport motoristici, qualcuno se la cava piuttosto bene con gli sci ai piedi.

Hamilton-Leclerc, il duello inizia con un pallone in mano: tifosi increduli

Ma a proposito di pallone, che non è solo ed esclusivamente il calcio, è accaduto qualche giorno fa che il pilota più atteso in vista della prossima stagione in casa Ferrari, Charles Leclerc, in compagnia di due colleghi e amici in forza alla scuderia Alpine, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, abbia assistito a Parigi alla trasferta della NBA, che ha organizzato nella capitale parigina il match di regular season tra Detroit Pistons e Chicago Bulls.

Vedere da vicino lo spettacolo del miglior basket del mondo ha evidentemente stimolato la vena competitiva del campione monegasco e anche dell’ex alfiere dell’AlphaTauri. Come rivelato dallo stesso Leclerc attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, infatti, sia il ferrarista che Gasly si sono cimentati in una divertente sfida su un parquet improvvisato per l’occasione.

Una sfida avvincente sotto l’attento sguardo di quello che è stato forse il miglior giocatore di basket francese di sempre: Tony Parker. L’ex stella dei San Antonio Spurs, insieme all’altro ex cestista Joakim Noah, hanno tenuto una sorta di ‘lezione’ ai due piloti, che poi non hanno mancato di scambiarsi qualche sfottò via social.

“Diciamo solo che è meglio che continui a guidare. Mi sono divertito un sacco però”, ha ammesso con una sana auto-ironia Leclerc. “Marcatura stretta”, gli ha risposto Gasly tra i commenti. Ma il rendez-vous franco-monegasco sotto canestro ha incuriosito anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

L’alfiere della Mercedes, ormai diventato il veterano del Circus della Formula 1, ha lanciato una sfida diretta alla coppia, commentando in maniera piuttosto esplicita sotto il post di Leclerc: “Giochiamo!”.