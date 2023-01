Egonu lascia VafikBank? Il club turco vuole la rivale Boskovic

Non è stato un anno facile per Paola Egonu. La fuoriclasse della pallavolo azzurra ha dovuto fronteggiare un clima mediatico difficile. La Nazionale femminile di pallavolo ha fallito l’obiettivo mondiale, nonostante partisse tra le favorite del torneo. L’opposto della Nazionale di Davide Mazzanti ha dovuto affrontare anche durissime critiche. Come se non bastasse, una parte dell’opinione pubblica si era inspiegabilmente risentita per la scelta della Egonu di lasciare il campionato italiano e l’Imoco Volley per trasferirsi ad Instabul per giocare nelle Campionesse d’Europa del VafikBank.

Ora, a soli 6 mesi di distanza da quel trasferimento, si torna a parlare della possibilità che la fuoriclasse dalla pallavolo azzurra torni in Italia già al termine di questa stagione.

OFFERTA IRRINUNCIABILE

L’offerta della corazzatissima squadra turca, che nelle sue fila può contare anche la fuoriclasse brasiliana Gabi, era oggettivamente irrinunciabile. VafikBank, infatti, secondo molte indiscrezioni avrebbe garantito alla Egonu un ingaggio da un milione di euro netto a stagione, più del doppio di quanto garantito da Imoco Volley l’anno precedente. Insomma, la classica offerta “che non potrai rifiutare”, citando un classico cinematografico.

VAFIKBANK, STAGIONE DIFFICILE

La prospettiva di giocare con lo squadrone costruito da Giovanni Guidetti ha attratto la Egonu. VafikBank ha fatto incetta quasi totale di trofei nell’ultimo anno. Campionato, Coppa, Champions League, Mondiale vinto contro IMOCO. Egonu e la stessa società turca pensavano di allungare questa striscia facilmente con il suo arrivo. Per ora, però, non è così. La formazione di Istanbul ha fallito il primo obiettivo perdendo la finale di Supercoppa contro le concittadine del Fenerbahce. Successivamente è arrivato il durissimo KO in campionato contro l’Eczacibasi, attualmente prima in classifica, che annovera tra le sue fila Tijana Boskovic, alter ego serba nonché della nostra Egonu. Ciliegina sull’amara torta della stagione di Vafikbank e di Paola c’è stata poi l’abdicazione della squadra di Istanbul, al Mondiale per Club, per mano proprio dell’Imoco. L’ultima delusione è poi arrivata poco più di una settimana fa dalla sconfitta in rimonta ad Istanbul contro Potsdam.

RIVALE SUL MERCATO

Da questa crisi di risultati, con confronto diretto stravinto dalla rivale Boskovic, potrebbe essere nata l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport che agita ulteriormente la situazione: Vafikbank pronta a lasciare andare Egonu a fine stagione. Non solo, la squadra di Guidetti avrebbe puntato per il futuro all’ingaggio della rivale Boskovic. La Serba da 8 anni gioca ad Istanbul nell’Eczacibasi e sembra essere la preferita dello squadrone turco, pronto a sottrarla alla rivale cittadina che ora la precede in classica.

IL FUTURO DELLA EGONU

Pur essendo una semplice indiscrezione per ora, esistono già delle ipotesi sul prossimo futuro della giocatrice nativa di Cittadella. Egonu sarebbe il sogno proibito di Vero Volley Milano. La formazione di Monza sta cominciando il lento trasferimento a Milano, e per la probabile prima stagione nel capoluogo lombardo vorrebbe farsi un regalo. Egonu alla Vero Volley completerebbe il trio azzurro con Alessia Orro e Myriam Sylla, che ha lasciato Imoco alla fine della scorsa stagione così come Paola.

Più difficile invece un ritorno proprio a Conegliano, dove il ruolo di opposto è nelle saldissime mani di Isabelle Haak.

Per Egonu ci sarà probabilmente modo di chiarire il suo futuro nelle prossime settimane, quando sarà a Sanremo per il Festival.