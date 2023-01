Michael Schumacher, lo storico retroscena che coinvolge anche Hamilton: tifosi increduli. Una sfida leggendaria di tanti anni fa torna alla luce

E’ da tempo che di Michael Schumacher non si hanno più notizie di carattere ufficiale. Negli ultimi anni sulle condizioni dell’ex fuoriclasse tedesco la famiglia ha fatto calare un velo, peraltro più che legittimo, di assoluto silenzio. Nove anni dopo quel maledetto, drammatico incidente sulle nevi di Meribel, il sette volte campione del mondo di Formula 1 viene accudito nella sua villa in Svizzera dalla moglie Corinna e dai figli, Gina Maria e Mick.

Ma se l’ex pilota di Benetton e Ferrari è ormai lontano fisicamente dal mondo dello sport e dalla vita reale, di lui sono più che mai vivi e presenti i tanti, splendidi ricordi che tutti i tifosi e gli appassionati di Formula 1 conservano gelosamente. Le straordinarie vittorie, i titoli conquistati soprattutto i cinque consecutivi al volante della Rossa.

Tutto è ancora lì, come se fosse ancora presente. Ma esistono anche retroscena curiosi, vicende inedite che soltanto adesso emergono dal passato. Uno di questi è accaduto esattamente ventuno anni fa e ha per protagonisti Michael Schumacher e altri due grandi campioni, all’epoca poco più che adolescenti.

Michael Schumacher, il ricordo è più vivo che mai: cosa accadde nel 2001

Il sogno di ogni giovane talento che si avvicina al mondo dello sport agonistico è quello di confrontarsi con i migliori. C’è chi non ci riesce mai o solo in qualche estemporanea occasione, c’è chi invece riesce subito a coronare il suo sogno e a farne tesoro in vista di una carriera ancora tutta da scrivere. Ed è quello che accadde il 28 ottobre del 2001, quando Michael Schumacher sfidò due ragazzini terribili, all’epoca sconosciuti: Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Shumi, fresco di secondo titolo mondiale consecutivo alla guida della Ferrari, fu chiamato all’ultimo momento per assistere e partecipare all’ultima prova del campionato mondiale Formula Super A sul tracciato di Kerpen, la pista di kart che lo ha cresciuto e formato come pilota. Accettò, ma ad una condizione: gareggiare. Quello che era un evento importante ma di nicchia assumeva un richiamo impensabile: il grande Michael Schumacher che al volante di un kart sfidava dei giovanissimi talenti.

Il fenomeno di Kerpen non vinse perché sin dalle prove ufficiali le condizioni dell’asfalto erano piuttosto precarie e per le due manche del sabato pomeriggio fu costretto a partire dalle retrovie. Nella prima terminò ottavo, nella seconda si ritirò. Il giorno dopo Schumacher diede spettacolo. Partito dalla 16esima piazza, rimontò 12 posizioni in un giro salvo poi chiudere in testacoda dopo la rottura del cuscinetto che sosteneva il mozzo della anteriore destra.

Diede poi vita a una lunga battaglia proprio contro Rosberg, quello che sarebbe stato il suo compagno di squadra in Mercedes nove anni più tardi. Nel tentativo di rimontare dalla 16esima posizione sotto la pioggia, Schumacher si girò e perse il podio, con Rosberg quinto dietro al neo-campione del mondo Vitantonio Liuzzi. Hamilton giunse solo settimo, un inedito assoluto per un vincente come lui.