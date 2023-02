Antonella Fiordelisi, atmosfera pesantissima: retroscena clamoroso dal GF Vip 7. Succederà tutto nella prosssima diretta, sale la tensione

Dalla prossima settimana il Grande Fratello Vip 7 tornerà a raddoppiare i suoi appuntamenti in diretta e sala la tensione nella Casa, ancora di più per Antonella Fiordelisi. Perché Alfonso Signorini ha deciso di cavalcare sino in fondo la storia con Edoardo Donnamaria ma anche il passato dell’ex schermitrice campana e arriverà un momento decisivo.

Il GF Vip 7 infatti giovedì 9 febbraio andrà in prima serata contro il Festival di Sanremo 2023 e per questi sta lustrando l’artiglieria. In base alle ultime anticipazioni e indiscrezioni, infatti, già lunedì prossimo (6 febbraio) bella Casa entreranno alcuni ex fidanzati degli attuali concorrenti, anche se non è ancora chiaro per quanto.

C’è attesa per l’arrivo di Ivana Mrazova, la modella che è già stata gieffina ma soprattutto ha fatto coppia con Luca Onestini. Potrebbe entrare pure Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon. Ma soprattutto Signorini è pronto a giocarsi la carta Gianluca Benincasa, cioé l’ultimo fidanzato ufficiale di Antonella. In teoria stavano ancora insieme quando lei è entrata, ma per la Fiordelisi è una storia finita.

Antonella Fiordelisi, atmosfera pesantissima: succederà nella prossima diretta su Canale 5

I duie hanno già avuto un confronto, seppure breve, qualche settimana fa quando Gianluca ha fatto visita alla sua ex per chiarire. Lui ha confermato di provare ancora sentimenti forti per Antonella, lei lo ha rimbalzato e sembrava essere chiusa lì anche perché adesso in mezzo c’è Edoardo Donnamaria.

In realtà però la storia è troppo succosa per non approfittarne e così succederà. Una svolta che però sta facendo infuriare Stefano, il padre della gieffina, che non ha accolto con entusiasmo la svolta. Con Gianluca Benincasa, come era successo anche con Francesco Chiofalo che aveva frequentato sua foglia in precedenza, i rapporti non sono mai stati idilliaci. Entrambi avevano accusato il genitore della fidanzata di mettersi in mezzo, non lasciarla libera, decidere tutto per lei.

Ora la possibile svolta nel reality sembra inquietarlo e così ha affidato il suo pensiero ad un post. “Fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Il branco contro Antonella? Lei si sente accerchiata, ma a molti sembra solo una strategia

Fino a lunedì prossimo e alla nuova diretta del Grande Fratello Vip 7 nessuno saprà con certezza se anche per Antonella è previsto un ingresso speciale. Intanto però sappiamo che per l’ennesima volta è ripartita la sua storia con Edoardo e lei in compenso si sente oppressa dagli altri.

Così nelle ultime ore è arrivato il suo nuovo sfogo contro chi cerca di farla apparire in cattiva luce. Come Edoardo Tavassi che le ha rinfacciato gli ultimi comportamenti: “Tu volevi far passare Edoardo come uno che ti picchiava, ma stai zitta. Hai messo il reality al primo posto, Edoardo all’ultimo”, le ha detto. Ma lei ha negato di aver mai pronunciato quelle parole contro il suo compagno, ribaltando l’accusa: “Ho detto che mi ha picchiato? Ma come ti permetti? Siete delle brutte persone, mi fate passare per quella che non sono, io contro il branco”.

“Io spero che il karma esista perché se il karma non esistA io è meglio che non esisto più” ma in che senso tesò? Meglio quando le dici in latino le frasi #gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/wjltNySXoJ — Bad💎Sky💎Blue (@BadSkyBlu) February 1, 2023

C’è chi, non solo tra il pubblico a casa, ha capito che ad Antonella piace fare la vittima: “Non hai argomentazioni, l’Oscar va a te per il film”, le ha detto Nicole Murgia. E la tensione continua a rimanere alta.