Ultim’ora Zaniolo, decisione clamorosa della Roma: è ufficiale. Ancora nessun compromesso tra il club giallorosso l’attaccante ligure

Quella tra Nicolò Zaniolo è una partita il cui risultato finale è ancora incerto. Ad oggi però i rapporti tra la Roma e il 23enne attaccante ligure cresciuto nelle giovanili dell’Inter restano molto resi, se non addirittura ai minimi termini. A niente è servita la lettera scritta dal giocatore e rivolta a società e tifosi subito dopo la chiusura della sessione invernale di mercato. “Tendo la mano per mettermi a disposizione della famiglia Roma“, il messaggio di pace inviato da Zaniolo al club capitolino.

Messaggio che a quanto pare nè il presidente Dan Friedkin nè Josè Mourinho hanno raccolto. Anzi, la posizione del club giallorosso, almeno in via ufficiale, non è cambiata di una virgola. L’ex talento delle giovanili nerazzurre non sarà ‘perdonato‘ dalla Roma e resterà fuori dal progetto tecnico almeno fino a giugno prossimo. Se poi a Trigoria dovesse pervenire una proposta soddisfacente per le casse della società, il giocatore sarà ceduto senza colpo ferire.

Ma ad oggi le possibilità che Zaniolo venga reintegrato nel gruppo squadra e quindi nuovamente a disposizione di Mourinho sono pari a zero. A sorpresa però con una nota ufficiale pubblicata pochi minuti fa sui profili social del club, la Roma ha certificato la presenza dell’attaccante nella lista UEFA in vista del playoff di Europa League contro gli austriaci del Salisburgo.

Ultim’ora Zaniolo, la decisione della Roma non modifica niente

Dunque Nicolò Zaniolo è stato inserito nella suddetta lista Uefa insieme ai nuovi arrivati, l’attaccante norvegese Solbakken e il difensore spagnolo Diego Llorente. L’altra novità, la più attesa, è il ritorno di Georginio Wijnaldum, rimasto fuori più di cinque mesi a causa della frattura alla tibia rimediata in allenamento a metà agosto. Il forte centrocampista olandese torna dunque abile e arruolato.

Ma la presenza di Zaniolo nell’elenco inviato a Nyon non deve trarre in inganno. Quella dell’attaccante classe ’99 è di fatto solo una partecipazione formale. L’ex Inter è stato inserito nella lista consegnata all’UEFA soltanto perché, alla luce dei paletti e delle normative imposte dal massimo organismo calcistico internazionale, non avrebbe avuto senso escluderlo. Zaniolo resta però fuori dai programmi della Roma in questa seconda parte di stagione.

E le notizie in merito all’attaccante ligure non finiscono qui. Sembra infatti che la Roma abbia accordato al numero 22 il permesso per rimanere a riposo per 30 giorni, dopo averlo visitato a Trigoria, come richiesto dallo stesso calciatore attraverso l’invio di un certificato medico. Zaniolo, insieme alla sua famiglia, sarebbe rimasto particolarmente scosso da quanto accaduto qualche sera fa.

Un gruppetto di tifosi della Roma, o presunti tali, lo hanno inseguito mentre tornava a casa rivolgendogli frasi ingiuriose dai toni particolarmente minacciosi. Un episodio che ha turbato parecchio sia il giovane calciatore che i suoi affetti più cari, che lo hanno convinto a lasciare la Capitale per qualche giorno. Zaniolo è infatti volato a La Spezia per ritrovare un pizzico di serenità. Il club giallorosso, pur prendendo le parti di Zaniolo, ha deciso di mantenere la linea dura: per la Roma ormai, Nicolò è un ex.